macOS Ventura mit besserer Verwaltung der Anmeldeobjekte

Bei der Suche nach der Herkunft der entsprechenden Datei hilft oft schon eine einfache Google-Suche. Hinter den im Screenshot oben abgebildeten „sh“-Dateien handelt es sich beispielsweise um Erweiterungen mit dem Namenszusatz „com.cisco.videoguard“, die irgendwann mal mit einer Installation von Sky Go auf dem Rechner gelandet sind. Teils erhaltet ihr auch mehr Aufschluss über die Herkunft solcher Dateien, wenn ihr einen Blick in die übergeordneten Verzeichnisse werft. Hierzu klickt ihr mit gedrückter Befehlstaste auf den Ordnername oben im Finder-Fenster.

Die neue Übersicht ist eine willkommene Unterstützung wenn es darum geht, eventuelle Altlasten aufzustöbern und zu entfernen. Sofern es sich dabei um dem System unbekannte Objekte handelt, könnt ihr euch durch Anklicken des kleine Info-Symbols neben dem Aktivierungsschalter auch direkt den Speicherort des Objekt anzeigen lassen. So seid ihr dann direkt an der richtigen Stelle, wenn ihr das unbekannte Objekt entfernen wollt.

Natürlich ließ sich dergleichen schon bei früheren Systemversionen anzeigen, nur nicht so komfortabel und übersichtlich. Zudem habt ihr jetzt die Möglichkeit, die einzelnen Objekte einfach per Schalter zu deaktivieren. Wir hatten diese Option ja kürzlich schon im Zusammenhang mit der Creative-Cloud-Erweiterung von Adobe angesprochen.

Mit Blick auf das neue Erscheinungsbild der Systemeinstellungen in macOS Ventura kann man geteilter Meinung sein, was wir allerdings in jedem Fall als Verbesserung betrachten, ist die neue Übersicht der Anmeldeobjekte. Zusätzlich zu der altbekannten Liste mit den klassischen Erweiterungen von automatisch gestarteten Apps seht hier hier auch eine erweiterte Auflistung aller auf eurem Mac aktiven Hintergrundobjekte.

