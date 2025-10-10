Sammelklage zu Facebook-Datenleck startet vor Gericht

Am heutigen Freitag hat in Hamburg der Prozess zur Sammelklage gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta begonnen. Hintergrund ist ein massives Datenleck aus dem Jahr 2021, bei dem persönliche Informationen von Millionen Nutzerinnen und Nutzern öffentlich wurden.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert für die Betroffenen Schadenersatz in Höhe von bis zu 600 Euro pro Person. Mehr als 14.000 Menschen haben sich der Klage bereits angeschlossen.

Wie die Tagesschau berichtet, waren weltweit rund 530 Millionen Facebook-Konten betroffen, darunter etwa sechs Millionen in Deutschland. Die Daten wurden im Darknet verbreitet und stammten aus Profilen, die zwischen 2018 und 2019 über Telefonnummern auffindbar waren. Auf diese Weise konnten Namen, Telefonnummern und weitere Angaben automatisiert gesammelt und veröffentlicht werden. Nach Einschätzung der Verbraucherschützer hat Meta gegen Datenschutzrecht verstoßen, weil der Konzern die Nutzer nicht ausreichend geschützt und zu spät informiert habe.

Datenleck mit weitreichenden Folgen

Beim Facebook-Datenleck wurden laut vzbv unter anderem Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtsdaten und Wohnorte öffentlich. Auch Angaben zum Beziehungsstatus waren teilweise einsehbar. Diese Informationen können gezielt für Betrugsversuche oder Identitätsdiebstahl genutzt werden. Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale besteht deshalb ein berechtigter Anspruch auf Entschädigung, selbst wenn kein direkter finanzieller Schaden entstanden ist.

Der Bundesgerichtshof hatte in einem früheren Verfahren entschieden, dass der Verlust der Kontrolle über persönliche Daten grundsätzlich einen Schadenersatzanspruch begründen kann. Auf dieses Urteil stützt sich die aktuelle Sammelklage. Die Höhe der geforderten Entschädigung soll sich daran orientieren, welche und wie viele persönliche Angaben im jeweiligen Fall offengelegt wurden.

Verhandlung zunächst ohne Urteil

Wie die Tagesschau weiter berichtet, wird sich das Hanseatische Oberlandesgericht am ersten Verhandlungstag zunächst mit formellen Fragen beschäftigen, insbesondere mit der Zuständigkeit des Gerichts. Ein Urteil oder Vergleich wird noch nicht erwartet. Ein Verkündungstermin soll gesondert bekannt gegeben werden.