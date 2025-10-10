Pluribus: Apple trailert neue Sci-Fi-Serie. Start am 7. November.

Apple hat den ersten vollständigen Trailer zu seiner kommenden Science-Fiction-Serie „Pluribus“ veröffentlicht. Nach mehreren kurzen Teasern gibt der Clip nun einen Einblick in die düstere Grundidee der neuen Produktion. Im Mittelpunkt steht Carol, gespielt von Rhea Seehorn, die offenbar als einzige Person von einer weltweiten Veränderung unberührt bleibt.

Dystopische Welt des permanenten Glücks

Während die übrige Menschheit in einen Zustand dauerhaften Glücks versetzt wurde, versucht die Hauptfigur zu verstehen, warum sie selbst davon ausgeschlossen ist und warum alle um sie herum entschlossen sind, sie in diesen Zustand einzugliedern. Die Handlung kombiniert dystopische Elemente mit schwarzem Humor.

„Pluribus“ stammt von Vince Gilligan, der sich mit Serien wie „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ einen Namen gemacht hat. Auch Rhea Seehorn war bereits an diesen Projekten beteiligt. Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television im Auftrag von Apple TV Plus. Neben Seehorn gehören unter anderem Karolina Wydra und Carlos Manuel Vesga zur Besetzung. Die Produktion markiert Gilligans erste Serienarbeit seit dem Abschluss von „Better Call Saul“ im Jahr 2022. Laut Apple beginnt die Ausstrahlung am 7. November 2025, die finale Episode soll am 26. Dezember erscheinen.

Fortsetzung bereits bestätigt

Apple hat „Pluribus“ noch vor dem Serienstart um eine zweite Staffel verlängert. Damit setzt der Video-Streaming-Dienst seine Strategie fort, aufwändige Eigenproduktionen im Science-Fiction-Bereich langfristig zu etablieren. Das Jahr 2025 war für das Genre bereits von mehreren großen Titeln geprägt. Neben neuen Staffeln von „Foundation“ und „Invasion“ sorgten auch Serien wie „Murderbot“ für Aufmerksamkeit.

Wer die neue Serie sehen möchte und Apple TV+ noch nicht ausprobiert hat, kann den Streaming-Dienst sieben Tage lang kostenlos testen. Das Abo kostet regulär 9,99 Euro pro Monat. Beim Kauf eines neuen Apple-Geräts erhalten Kunden den Dienst drei Monate lang ohne Zusatzkosten, sofern das Angebot innerhalb von 90 Tagen eingelöst wird.