Control erscheint 2026 für iPhone, iPad und Vision Pro

Das Action-Adventure „Control“ wird ab 2026 nicht mehr nur auf dem Mac spielbar sein. Wie Entwickler Remedy Entertainment über das soziale Netzwerk X mitteilt, plant das Studio, das Spiel im kommenden Jahr auch auf iPhone, iPad und Apple Vision Pro zu bringen. Grundlage dafür ist offenbar die aktuelle Version des Game Porting Toolkits, das Apple auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2025 vorgestellt hat.

Bereits im April hatte Apple gemeinsam mit Remedy die Mac-Version von „Control Ultimate Edition“ veröffentlicht. Der Titel, ursprünglich für Windows-Systeme konzipiert, wurde mit Hilfe des Game Porting Toolkit 2 auf Macs mit Apple-Prozessoren übertragen.

Die neuere Toolkit-Version GPTK3 erweitert diesen Ansatz. Sie erlaubt nicht nur die vereinfachte Umsetzung komplexer DirectX-Spiele für macOS, sondern bietet auch Unterstützung für weitere Apple-Plattformen sowie für Zusatzfunktionen wie plattformübergreifende Spielstände und alternative Eingabemethoden.

Cross-Device-Spielstände

Auf der WWDC-Entwicklerkonferenz hatte Apple angekündigt, das Game Porting Toolkit funktional auszubauen. Die neue Version unterstützt Cross-Device Game Saves, mit denen Nutzer ihren Spielfortschritt geräteübergreifend sichern und fortsetzen können. Ebenfalls hinzugekommen sind erweiterte Steuerungsmöglichkeiten, etwa die Integration von On-Screen-Controls für Touchgeräte und die Unterstützung von Controllern wie dem PlayStation VR2 Sense.

Neuerungen die nun auch Remedy in die Lage zu versetzen, „Control“ über den Mac hinaus für iPhone, iPad und das Vision Pro Headset bereitzustellen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht derzeit noch aus. Laut dem aktuellen X-Beitrag von Remedy ist mit einer Veröffentlichung Anfang 2026 zu rechnen.