Ryan Reynolds im Kalten Krieg: Neue Spionage-Komödie startet bald

Apple TV hat mit „Mayday“ den nächsten prominent besetzten Originalfilm für den Herbst in der Pipeline. Der Film startet am 4. September weltweit bei Apple TV und bringt Ryan Reynolds und Kenneth Branagh in einer Mischung aus Spionagethriller, Actionfilm und Buddy-Komödie zusammen.

Die Handlung spielt zur Zeit des Kalten Krieges. Reynolds verkörpert den US-Navy-Piloten Troy „Assassin“ Kelly, der auf einer geheimen Mission über russischem Gebiet strandet. Dort trifft er auf Nikolai Ustinov, gespielt von Kenneth Branagh (bekannt aus „Mord im Orient Express“), einen ehemaligen KGB-Agenten mit überraschender Vorliebe für amerikanische Kultur.

Aus dieser Ausgangslage soll eine ungewöhnliche Zweckgemeinschaft entstehen. Apple beschreibt „Mayday“ als genreübergreifende Actionkomödie, die den klassischen Spionagethriller auf den Kopf stellt. Der Film dürfte damit eher auf Tempo und Schlagabtausch setzen als auf nüchterne Agentenatmosphäre.

Von den „Dungeons & Dragons“-Machern

Hinter „Mayday“ stehen John Francis Daley und Jonathan Goldstein. Beide führten Regie, schrieben das Drehbuch und produzierten den Film. Das Duo war zuletzt unter anderem für „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ verantwortlich, was gut zur angekündigten Mischung aus Action, Humor und Abenteuer passt.

Neben Reynolds und Branagh gehören Marcin Dorociński und Maria Bakalova zur Besetzung. Apple hatte den Film bereits in seinem Ausblick auf die Filme und Serien für 2026 genannt. Mit dem September-Termin rückt nun auch der nächste größere Filmstart des Dienstes näher.

Apple TV setzt weiter auf Stars

„Mayday“ passt in Apples aktuelle Filmstrategie. Der Dienst setzt weiterhin auf prominente Namen und Eigenproduktionen, auch wenn Apple seine Kinopläne zuletzt stärker zurückgefahren hat. Wir hatten diesen Strategiewechsel bei Apple TV bereits eingeordnet.

Ob „Mayday“ eher großer Actionfilm oder leichte Spionagekomödie wird, zeigt sich im September. Für Apple TV ist der Titel jedenfalls ein weiterer Versuch, den Filmkatalog neben den starken Serienmarken sichtbarer zu machen.