Apple TV mit Lichtshow: Lepro STV1 bei Amazon günstiger

Mit dem Lepro STV1 ist ein neues Backlight-Kit für Fernseher erhältlich, das auch Apple-TV-Setups vergleichsweise günstig um eine reaktive Hintergrundbeleuchtung erweitert. Die „kleinere“ Variante für Fernseher von 55 bis 65 Zoll kostet regulär 89,99 Euro, wird bei Amazon aktuell aber für 71,99 Euro per Coupon angeboten.

Anders als HDMI-basierte Lösungen liest das Lepro-System das Bild nicht über das Videosignal aus. Stattdessen wird eine Kamera am Fernseher platziert, die den Bildschirminhalt erfasst und die Farben auf den LED-Streifen hinter dem TV überträgt. Der Vorteil: Das System muss nicht zwischen Apple TV, Konsole, Receiver und Fernseher geschaltet werden.

Der Ansatz ist nicht neu, macht solche Nachrüstlösungen aber einfacher und günstiger. Ähnliches kennt man bereits von Nanoleaf. Lepro setzt beim STV1 auf eine Ultraweitwinkelkamera mit mehr als 180 Grad Sichtfeld. Eine Softwarekorrektur soll Verzerrungen ausgleichen und die Farben den passenden Bildschirmzonen zuordnen. Damit reagiert die Beleuchtung unabhängig davon, ob das Bild vom Apple TV, einer Spielekonsole oder einer App auf dem Fernseher kommt.

Kamera statt HDMI-Sync-Box

Preislich liegt Lepro damit deutlich unter vielen HDMI-basierten Alternativen. Diese arbeiten zwar ohne sichtbare Kamera vor dem Fernseher und können je nach System präziser sein, kosten aber meist deutlich mehr. Wir hatten zuletzt etwa über neue Sync-Lösungen von WiZ und Philips Hue berichtet.

Für Apple-TV-Nutzer ist das STV1 vor allem dann interessant, wenn Ambilight-ähnliche Effekte nachgerüstet werden sollen, ohne die HDMI-Kette im Heimkino umzubauen. Dafür muss man allerdings mit der Kamera-Lösung leben, die je nach Aufstellung sichtbarer ist als eine reine HDMI-Sync-Box.

KI-Szenen und Sprachsteuerung

Neben der Bildsynchronisierung bewirbt Lepro natürlich auch KI-Funktionen. Über den „LightGPM 4 AI Lighting Designer“ sollen Nutzer Lichtszenen per Text, Sprache oder Bildvorgabe erstellen können. So lassen sich etwa Stimmungen für Filmabende, Sportübertragungen oder bestimmte Farbwelten erzeugen.

Das System unterstützt Alexa und Google Assistant. Apple Home wird in den technischen Angaben nicht genannt. Für Nutzer im Apple-Ökosystem bleibt das STV1 damit vor allem eine günstige, aber nicht vollständig integrierte Lösung für reaktive TV-Beleuchtung.