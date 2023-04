RunningAppList: Diese Mac-Applikationen sind gerade aktiv

Der App-Entwickler James Walker bietet mit dem kleinen Download RunningAppList eine Mac-Anwendung an, die euch im Arbeitsalltag vielleicht hilfreich zur Hand gehen kann.

RunningAppList listet alle gerade aktiven Applikationen, also alle Programme die euer Mac momentan ausführt. Entsprechend ist die nicht mal einen Megabyte kleine Anwendung mit dem von macOS ab Werk angebotenem Dock vergleichbar.

Mit Drag-and-Drop und Finder-Anbindung

Wie das Dock kann RunningAppList ausgewählte Applikationen per Mausklick in den Vordergrund befördern, kann die Apps per Rechtsklick im Finder sichtbar machen und versteht sich sogar auf Drag-and-Drop-Aktionen. So lassen sich Dateien oder Ordner, die ihr an eine ausgewählte Anwendung übergeben wollt, auf dem Hauptfenster von RunningAppList ablegen und werden dann genau so von der App behandelt, als hättet ihr diese auf dem Dock abgelegt.

Warum also nicht einfach das Dock benutzen? Entwickler James Walker beschreibt seinen Download als alternative für Anwender, die ihr Dock dauerhaft ausgeblendet oder so mit App-Icons vollgestopft haben, dass es diesem an Übersichtlichkeit fehlt.

Praktisch lässt sich RunningAppList auch von Anwendern mit mehreren Monitoren nutzen, die keinen langen Wege mit dem Mauszeiger zurücklegen möchten.

„Edge Tabs“ bei Bedarf

Per Rechtsklick lässt RunningAppList zudem das Erstellen so genannter „Edge Tabs“ zu. Bei diesen handelt es sich um zusätzliche Instanzen der App, die (mit gedrückter COMMAND-Taste) beliebige am Bildschirmrand verschoben werden können und so dort positioniert werden können, wo häufig auf laufende Apps zugegriffen werden muss bzw. wo diese mit Dateien und Verzeichnissen gefüttert werden.

Die App stellt sich auf der Homepage des Entwicklers vor und steht zum gänzlich kostenlosen Download im Mac App Store bereit.