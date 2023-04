Mac-Freeware FWR: Fensteraufnahmen mit einem Klick

A short demo how it works pic.twitter.com/cllUlG1qbU

Die Anwendung sichert angefertigte Mitschnitte im Library-Verzeichnis eures Benutzerordners und nutzt den platzsparenden H.264-Codec zum Erstellen der MP4-Dateien. Durch die initiale Auswahl des aufzuzeichnenden Fensters stört sich der „Focus Window Recorder“ nicht an überlappenden Fenstern, ist dafür allerdings auch nicht in der Lage den gesamten Monitor mitzuschneiden.

Der „Focus Window Recorder“ wurde genau dafür optimiert und tritt als nur zwei Megabyte kleine Applikation als echtes Leichtgewicht in der Kategorie an. Nach dem Start lebt der „FocusRecorder“, wie sich die App im Programme-Ordner bezeichnet, in der Mac-Menüleiste und wartet hier auf ihren Einsatz. Beim allerersten Aufruf bittet euch die App darum, ihr in den Systemeinstellungen die Erlaubnis zum Mitschneiden von Bildschirmaufnahmen zu erteilen.

Die drei Buchstaben FWR stehen kurz für „Focus Window Recorder“ und bezeichnen eine junge Mac-Anwendung, die kostenlos im Mac App Store angeboten wird und sich als einfaches Tool zur Bildschirmaufnahme an all jene Nutzer richtet, die häufiger Bildschirmaufnahmen ausgewählter Anwendungen erstellen müssen.

