Rundfunkbeitrag darf steigen: Gegen Filterblasen, Fake News und Deep Fakes

Die Rundfunkfreiheit dient der freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung. Der in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltene Auftrag zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit zielt auf eine Ordnung, die sicherstellt, dass die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk in größtmöglicher Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet. Dabei wächst die Bedeutung der dem beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegenden Aufgabe, durch authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu bilden. Dies gilt gerade in Zeiten vermehrten komplexen Informationsaufkommens einerseits und von einseitigen Darstellungen, Filterblasen, Fake News, Deep Fakes andererseits.

Ein Vorgang, den das Bundesverfassungsgericht so nicht gelten lassen will und die Erhöhung rückwirkend zum 20. Juli heute bewilligt hat. Sachsen-Anhalt hingegen fängt sich eine Rüge. Durch die Unterlassung der Zustimmung habe man die Rundfunkfreiheit verletzt, da man den „grundrechtlicher Anspruch auf funktionsgerechte Finanzierung“ nicht erfüllt habe.

Dabei ging es lediglich um 86 Cent, die der Rundfunkbeitrag zum Jahresanfang hätten erhöht werden sollen. Statt 17,50 Euro monatlich wären 18,36 Euro monatlich fällig geworden – 86 Cent, die Sachsen-Anhalt entgegen initialer Signale jedoch nicht abnicken wollte und so dafür sorgte, dass der geänderte Staatsvertrag nicht in Kraft treten konnte.

