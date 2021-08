Vilo Mesh Wi-Fi System fordert Konkurrenz mit Niedrigpreis heraus

Das Vilo-Mesh-System darf man als Kampfansage an die Marktführer in diesem Bereich betrachten. Die Geräte zielen auf Standardanwender, die den WLAN-Empfang in ihren Wohnungen und Häusern verbessern wollen, ohne dabei auf großartige Sonderfunktionen zu setzen. Der Hersteller nenn mit Blick auf diese Anforderungen durchaus robuste Eckdaten.

Insert

You are going to send email to