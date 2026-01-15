Rücksendungen nach Weihnachten: Smartwatches und Grafikkarten vorn

Wenn ihr raten müsst, welche drei Produkte nach Weihnachten beim Online-Händler Galaxus am meisten zurückgeschickt wurden, kommt ihr nicht drauf. Auf dem zweiten Platz liegt diesmal eine Grafikkarte, aus unserer Sicht ein eher ungewöhnlicher Artikel für den Gabentisch.

Galaxus veröffentlicht schon seit geraumer Zeit Details zu den Rücksendungen seiner Kunden. Nach Weihnachten 2024 standen beispielsweise Smartphones, Smartwatches und Kopfhörer auf den ersten drei Plätzen der zurückgesendeten Artikel. Diesmal waren die Smartwatches auf Platz 1, gefolgt von Grafikkarten und Smartphones.

Auf das ganze Jahr 2025 gesehen, gab es im Verhältnis zum Bestellvolumen in keiner anderen Kategorie so viele Rücksendungen wie bei der Bekleidung. Mehr als 22 Prozent der Artikel wurden hier zurückgegeben. Die durchschnittliche Retourenquote liegt bei Galaxus innerhalb der EU bei 6,9 Prozent.

Deutlich über dem Durchschnitt liegen auch Bestellungen aus den Kategorien Fahrzeugbedarf sowie Uhren und Schmuck. Bei Produkten aus dem Bereich Consumer Electronics liegt die durchschnittliche Rückgabequote bei 8,27 Prozent. Erst das auf Rang 13 platzierte Spielzeug wird mit 6,62 Prozent weniger zurückgegeben, als dies im Querschnitt bei Galaxus der Fall ist.

Transparenz bei Retouren und Gewährleistung

Galaxus will sich mit Blick auf die Gewährleistungs- und Retourenquoten transparenter zeigen, als sonst im Onlinehandel der Fall. Bereits seit drei Jahren zeigt der Anbieter auf den einzelnen Produktseiten Informationen dazu an, wie oft die Produkte zurückgegeben werden und wie es der Anbieter mit der Gewährleistung hält.

Anwender können in diesem Zusammenhang auch zwischen den unterschiedlichen Herstellern vergleichen und so Rückschlüsse auf deren Produkt- und Servicequalität ziehen. Apple darf sich beim Blick auf diese Statistiken damit rühmen, dass seine Produkte so gut wie nie Mängel aufweisen und auch vergleichsweise selten wieder zurückgegeben werden.

Kunden korrigieren Produktdaten selbst

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Galaxus ist die Möglichkeit, dass Kunden falsche oder fehlende Produktdaten direkt korrigieren können. Dies setzt allerdings voraus, dass man sich durch regelmäßige Bestellungen bei dem Onlinehändler eine gewisse Reputation erkauft hat.