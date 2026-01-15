ifun.de — Apple News seit 2001. 45 517 Artikel

Wichtiges Standbein des Internet

Wikipedia: Das Online-Lexikon ist seit 25 Jahren am Start
Das Online-Lexikon Wikipedia feiert seinen 25. Geburtstag. An seinem Windows-Rechner hat der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales am 15. Januar 2001 zunächst das Projekt selbst und dann auch gleich die ersten Einträge in der Online-Enzyklopädie erstellt. Noch am gleichen Tag wurden die Artikelseiten für die Begriffe WikiPedia, PhilosophyAndLogic und UnitedStates angelegt. Nur fünf Tage später standen bereits mehr als 100 Wikipedia-Einträge zum Abruf bereit.

Eine Auflistung der ersten 100 über Wikipedia verfügbaren Webseiten lässt sich über diesen Link abrufen. Während diese noch allesamt englischsprachig sind, wurde überraschend schnell auch ein deutscher Ableger des Online-Lexikons gegründet. Nur zwei Monate nach dem Start der englischen Version ist am 16. März 2001 als erste lokale Variante die deutsche Wikipedia online gegangen. Mittlerweile ist das Lexikon in 342 Sprachen verfügbar.

Wiki 25 Jahre

Über die englischsprachige Original-Webseite lassen sich mittlerweile mehr als sieben Millionen Artikel abrufen. Die deutsche Wikipedia hält immerhin mehr als drei Millionen Artikel zum Abruf bereit.

Online-Party und Sonderaktionen

Das Wikipedia-Team hat das Jubiläum zum Anlass genommen, um einen ausführlichen Rückblick auf die Geschichte des Online-Lexikons zu erstellen. Beim Durchscrollen sorgen interaktive Sequenzen wie kurze Audioclips oder ein Puzzle dafür, dass die Informationen abwechslungsreich und unterhaltsam vermittelt werden. Mit dabei ist auch ein Quiz, mit dessen Hilfe die Macher erkunden wollen, wie sich Nutzer die Zukunft des Lexikons vorstellen.

Ein wesentlicher Punkt bei alldem ist auch die Finanzierung des Projekts. Begleitend zu den üblichen Spendenaufrufen wird im Wikipedia Store eine Sonderkollektion zum Jubiläum angeboten.

Für heute Abend ist auch eine Online-Geburtstagsparty geplant, die ab 17 Uhr sowohl über die Wikimedia-Webseite als auch über YouTube gestreamt wird.
