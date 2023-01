Onlinehändler Galaxus zeigt Gewährleistungsfall- und Retourenquote

Apple haben wir hier als stellvertretendes Beispiel genommen, besonders interessant dürften die neuen Infos zur Qualität und Kundenzufriedenheit allerdings vor allem dann sein, wenn man die Produkte oder den Hersteller nicht kennt, weil man mit dem Gedanken an den Einstieg in eine neue Kategorie spielt.

Die erweiterten Produktinformationen werden bei Galaxus jeweils in den Bereichen „Rückgabe“ und „Gewährleistung“ angezeigt. Die Rückgabequote informiert darüber, wie oft in den vergangenen zwölf Monaten ein Produkt einer Marke in der jeweiligen Kategorie zurückgegeben wurde. Der Bezug auf die Kategorie ist wichtig, so lässt sich dann beispielsweise auch erkennen, dass Apple im Smartphone-Bereich mit einer Rückgabequote von 2 Prozent besser als alle Mitbewerber steht, mit Apple Watch im Bereich „Sportuhr + Smartwatch“ sich mit einer Rückgabequote von 4,6 Prozent lediglich mit Garmin und Withings den siebten Platz teilt.

Galaxus will sich auf diese Weise auch als Nachschlagewerk mit Blick auf die Servicequalität der angebotenen Marken platzieren. Der Onlinehändler stammt aus der Schweiz und hat seine Angebot über die vergangenen Jahre hinweg stetig ausgebaut. Seit 2018 gibt es auch in Deutschland einen Onlineshop von Galaxus , der sich als direkte Konkurrenz zu Amazon platziert und erst dieser Tage angekündigt hat, seine hiesige Plattform auch als Marktplatz für andere Händler zu öffnen.

Der Onlinehändler Galaxus macht einen wegweisenden Schritt in Sachen Kundeninformation und Transparenz. Als branchenweit erstes Unternehmen zeigt Galaxus nun an, wie oft die jeweiligen Produkte von ihren Käufern zurückgeschickt werden, während der Gewährleistungsfrist kaputtgehen und auch wie lange es dauert, bis ein Gewährleistungsfall erledigt ist.

