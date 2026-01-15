ShutterSlim unterstützt bei der Duplikatsuche in der Fotos-App

Mit ShutterSlim ist eine weitere Mac-Anwendung erhältlich, die sich auf die Suche nach Duplikaten in der persönlichen Fotosammlung spezialisiert hat. Wie der Entwickler mitteilt, nutzt seine App allerdings im Gegensatz zu den meisten sonstigen Duplicate-Findern das Vision-Framework von Apple. Durch den auf dieser Basis durchgeführten semantischen Abgleich werden auch Bilder erkannt, die visuell fast identisch sind, aber unterschiedliche Dateieigenschaften aufweisen.

Anstatt nur absolut identische Fotos zu finden, kann ShutterSlim auch Aufnahmen identifizieren, die dasselbe Motiv aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder mit abweichender Belichtung zeigen. Diese werden von der App dann in Gruppen zusammengefasst angezeigt.

Apples Vision-Framework bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, Fotos basierend auf für die Bildqualität entscheidenden Faktoren wie den Fokuseinstellungen oder dem Gesichtsausdruck zu bewerten. Auf dieser Grundlage markiert die App innerhalb jeder Gruppe das voraussichtlich beste Bild zur Aufbewahrung. Wenn man mit dem Vorschlag der App einverstanden ist, können die restlichen ähnlichen Bilder in den Papierkorb gelegt und anschließend gelöscht werden. Um eine möglichst effiziente Bedienung zu ermöglichen, lässt sich die Anwendung auch über die Tastatur steuern.

An Apples Fotos-App angebunden

ShutterSlim arbeitet direkt mit Apples Foto-App zusammen, sodass auch das Löschen von Bildern zunächst nur bedeutet, dass diese in den Papierkorb der Fotos-App verschoben werden und sich über einen Zeitraum von 30 Tagen wiederherstellen lassen. Die Anwendung arbeitet dabei vollständig lokal auf dem Mac, es werden keine Bilddaten an externe Server übertragen.

Nach Angaben des Entwicklers ist die Idee für die App aus einer Diskussion auf Reddit hervorgegangen. Die dort von Nutzern eingebrachten Vorschläge habe er direkt integriert.

Aktuell zum Einführungspreis

ShutterSlim kostet regulär 9,99 Euro und wird aktuell zum Preis von 5,99 Euro im Mac App Store angeboten. Wer eine Freeware sucht, mit der sich ebenfalls Duplikate in der Mac-Fotosammlung finden lassen, kann einen Blick auf die von der Berliner Hochschule für Technik angebotene Anwendung PicArrange werfen.