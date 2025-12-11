RTL+: Preiserhöhungen im Januar sollen Aboerlöse erhöhen

RTL bereitet seinen Streamingdienst RTL+ auf eine veränderte Marktlage vor und stellt dafür die Tarifstruktur um. Wie aus einem aktuellen Bericht des Handelsblatt hervorgeht, soll der Dienst in den kommenden zwei Jahren wirtschaftlich stabiler werden.

Preiserhöhungen und neues Werbefrei-Abo

Die Planung des Unternehmens sieht vor, den Anteil zahlender Kundinnen und Kunden auszubauen. Derzeit nutzen rund 6,6 Millionen Menschen ein RTL+ Abo. Bis Ende 2026 soll diese Zahl deutlich steigen.

Kern der Strategie sind neue Preisstufen. Der Premiumtarif wird Mitte Januar auf 9,99 Euro pro Monat angehoben. Das größere Paket mit zusätzlichen Musikinhalten kostet künftig 14,99 Euro. Ergänzend führt RTL+ ein werbefreies Modell ein, das sämtliche Premiumfunktionen ohne Unterbrechungen enthält.

Die derzeit aktuellen Preise bei RTL+

Unverändert bleibt lediglich der Basistarif, der weiter für 5,99 Euro angeboten wird. Laut den im Handelsblatt wiedergegebenen Aussagen begründet der Anbieter die Anpassungen mit einem erweiterten Funktionsumfang und höheren Produktionskosten. Zuletzt hatte man bei RTL im August 2024 an der Preisschraube gedreht:

Zunehmender Konkurrenzdruck

Der Streamingmarkt in Deutschland wächst langsamer als in früheren Jahren. Mehrere Dienste kämpfen um ein Publikum, das seine monatlichen Ausgaben zunehmend abwägt. Hinzu kommt, dass internationale Plattformen wie Netflix und Amazon die heimischen Anbieter stark unter Druck setzen. Im Januar startet zudem der Streaming-Dienst HBO in Deutschland.

Laut Einschätzungen des Handelsblatt besteht die Herausforderung darin, neue Abonnenten nicht nur zu gewinnen, sondern gleichzeitig das Risiko von Kündigungen gering zu halten. Höhere Preise können dabei zu sensiblen Reaktionen führen. RTL setzt darauf, dass ein ausgebautes Angebot die Anpassungen nachvollziehbar macht.

Neben eigenen Aboerlösen spielen Partnerschaften mit großen Plattformen eine wachsende Rolle. RTL+ ist seit einiger Zeit über Amazon Prime Video als Zusatzkanal verfügbar. Dort fällt der Preis jedoch höher aus als im Direktangebot des Senders.