ChatGPT hat jetzt Photoshop, Adobe Express und Acrobat integriert

Adobe und OpenAI wollen durch eine Kooperation den Leistungsumfang von ChatGPT erweitern. Nutzer des KI-Chatbots können fortan direkt auf Funktionen von Photoshop, Adobe Express und Acrobat zugreifen.

Die Funktionen der Adobe-Anwendungen lassen sich innerhalb der Chatoberfläche von ChatGPT durch einfache Texteingaben aufrufen. Mithilfe von Photoshop ist es dann beispielsweise möglich, Bildbereiche anzupassen, Helligkeit oder Kontrast zu verändern oder Effekte anzuwenden.

Adobe Express bietet zahlreiche Vorlagen, die sich im Chat-Modus nach persönlichen Vorgaben anpassen lassen. Acrobat ergänzt diese Funktionen um Werkzeuge zur Bearbeitung von PDF-Dokumenten, darunter das Extrahieren von Texten oder Tabellen, das Zusammenführen von Dateien oder das Reduzieren von Dateigrößen. Auch das Schwärzen sensibler Inhalte mithilfe von Acrobat ist direkt über ChatGPT möglich.

Wer etwa ein Bild bearbeiten möchte, kann die gewünschte Anwendung im Chat ansprechen und eine entsprechende Anweisung formulieren. Für Photoshop kann man dann beispielsweise sagen, „Adobe Photoshop, wandle das Bild in Graustufen“. Konkrete Beispiele und eine Anleitung finden sich hier.

Bedienung ohne Programmkenntnisse möglich

Durch die chatbasierte Arbeit mit den Anwendungen soll deren Leistungsumfang auch für Personen verfügbar sein, die mit den Programmen bisher nicht vertraut sind. Erfahrenere Nutzer haben aber jederzeit die Möglichkeit, in die jeweiligen Desktop- oder Mobilanwendungen zu wechseln, um dort weiterzuarbeiten.

Die Nutzung von Photoshop, Adobe Express und Acrobat innerhalb von ChatGPT ist den beiden Unternehmen zufolge ab sofort kostenfrei möglich. Dabei wird neben der Desktop- und Webversion von ChatGPT auch die iOS-App von OpenAI unterstützt. Für Android-Nutzer stehen zunächst lediglich die Funktionen von Adobe Express über die ChatGPT-App bereit, Photoshop und Acrobat sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.