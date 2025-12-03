Das Premium-Abo kostet 17 Euro pro Monat
HBO Max startet am 13. Januar in Deutschland: Das sind die Preise
Schon seit Längerem berichten wir auf ifun.de darüber, dass HBO Max den Markteintritt in Deutschland vorbereitet. Jetzt steht der Starttermin fest. Ab dem 13. Januar 2026 wird der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein verfügbar sein.
Mit dem Launch erweitert das Unternehmen seine Präsenz in Europa und bringt ein breit gefächertes Programm aus Serien, Filmen, Dokumentationen und Live Sport in die Region.
Programm zum Start und lokale Produktionen
HBO Max bündelt Inhalte von HBO, Warner Bros., dem DC Universum, Max Originals und weiteren Marken in einer App. Zum Start gehören neue Produktionen wie das „Game of Thrones“-Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“, die Serie „The Seduction“, das Max Original „The Pitt“ sowie die Premiere der Dramaserie „All Her Fault“. Ergänzt wird das Angebot durch Filme wie „Superman“, „The Batman“, „Dune“ und die „Harry Potter“ Reihe.
Der Dienst setzt außerdem auf eigene deutschsprachige Inhalte. Zu den ersten Projekten zählen „4 Blocks Zero“, ein Prequel zur bekannten Berliner Serie, sowie die Heist Produktion „Banksters“. Für 2026 ist zudem eine Dokumentation über den Diebstahl der Goldmünze „Big Maple Leaf“ geplant. Weitere lokale Serien entstehen mit deutschen Produktionsfirmen. Exklusive Vereinbarungen mit Leonine Studios und Constantin Film sichern zusätzliche Inhalte.
Preise, Sportpaket und technische Verfügbarkeit
HBO Max bietet drei monatlich kündbare Abomodelle. Das Basis Abo enthält Werbung und ermöglicht zwei parallele Streams. Es startet in Deutschland und Österreich bei 5,99 Euro pro Monat. Das Standardmodell kostet 11,99 Euro pro Monat, bietet zwei Streams ohne Werbung sowie eine Downloadfunktion. Das Premium Abo liegt bei 16,99 Euro pro Monat und ermöglicht vier Streams in 4K Qualität. Ein optionales Sport-Paket kann zu jedem Tarif hinzugebucht werden. Es umfasst die Berichterstattung von Eurosport.
Die Preise (Deutschland und Österreich, gültig ab Januar 2026):
- Basis-Abo mit Werbung: 5,99 Euro pro Monat
- Standard-Abo: 11,99 Euro pro Monat
- Premium-Abo: 16,99 Euro pro Monat
- Sport-Paket (optional): 3,00 Euro pro Monat
Der Dienst ist auf Smart TVs, Streaming Geräten, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen verfügbar. Abonnenten können individuelle Profile anlegen, Empfehlungen nutzen und je nach Tarif Inhalte herunterladen.
Endlich mal wieder ein neuer Streaming-Dienst.
Echt super dass jede Produktionsfirma jetzt einen eigenen macht.
Mehr oder weniger sollte HBO Max das Sky/Wow Filme und Serien Abo ersetzen
Ehern weniger! Es kostet weniger und HBO ist nur ein Teil vom Inhalt. Ich guck mit Sky auch HD+ über Sky Stream und Dokus, Filme und so weiter. Für mich ist HBO Max nicht wirklich ein Ersatz, wie es auch Netflix nicht ist, sondern ein on top leider.
Die Sky Stream Box ist so langsam, dass man sie schon fast unbenutzbar nennen muss.
@Hertel84 Ich sehe das ähnlich. Sky hat allerdings viele Inhalte von HBO – Die Frage ist dann ob Sky diese weiterhin bietet oder dann die Inhalte nur noch in HBO Max gibt und das Zeug auf Sky nicht oder erst sehr spät kommt … Und ob Sky immernoch so gut ist, wenn HBO Content rausfällt?
Haha,
es gibt noch keinen Streaming Dienst für Wetternachrichten oder Stau Schau mit Aussichten für die Fahrt zur Arbeit
Marktnische!
Wird es dann keine HBO Sachen mehr auf WOW geben?
Die neuen Serien? Nein
Die alten sollen bleiben und evtl sogar fortgesetzt werden.
17 Euro! Die spinnen doch!
Warum? Netflix ist teurer und das hier ist HBO. Es gibt nichts besseres als HBO-Serien. Das ist Kaiserklasse. Finde den Preis wirklich überragend fair.
Perspektivisch ist das aber das Tor zur Hölle…
Nicht nur, dass man – mal wieder – in Vorleistung geht, weil man nicht weiß was künftig geboten wird… nein, man weiß weder, wie die Bild und Tonqualität ausfällt… nein… sie haben sogar die erste sanfte Preiserhöhung gleich mit angekündigt…
ergo: ein FAss ohne Boden…
Dauert nicht lagne, da sind die bei 25 euro pro Monat… – für einen Sender…
So gut kann der content nicht sein
Ich bleib bei meinem bulgarischen Account
Schön, dass du hier darüber informierst, dass du betrügst.
Warum betrügen? Er macht es genau wie die ganzen amerikanischen Großkonzerne. Die haben ihre Auslandsbüros auch immer in den Ländern, wo sie am wenigsten Steuern zahlen müssen, obwohl sie im Geld schwimmen. Wenn Otto Normalbürger das macht, ist es gleich Betrug. Ich finde, wenn die ganzen großen Konzerne ihre Steuern in Deutschland zahlen würden, dann könnte man auch da drüber reden, die überhöhten deutschen Preise zu zahlen.
Wieso betrügt er? Er identifiziert sich halt beim HBO schauen als Bulgare?
@thomas65s er machts richtig. Die betrogene sind wir user. Überall Abo jeder Streamingdienst kocht für sich und die Preise steigen. Es gab mal einen Grund warum ich vom torrent auf streamen umgestiegen bin. Jetzt gehts immer mehr in andere Richtung. P.S.: ist Limewire oder ddl noch aktiv? Frage aus Neugier.
Was bin ich froh immer noch zweigleisig zu fahren :-)
Torrent war noch nie sinnvoll & ist es auch immer noch nicht. Lieber andere *Dienste* verwenden.
@ Jake_Peralta Namen Bitte damit ich solche Dienste meiden kann..
Ist denn dort auch die deutsche Sprache drin ?
Das ist bei allen Streamingdiensten, die Du als „Ausländer“ abonnieren kannst, der Fall.
Noch ja aber Netflix will das zum Beispiel bald ändern. Kann mir vorstellen, dass andere es dann ähnlich umsetzen werden.
@Daniel
Da Bulgarien in der EU ist, müsste man in Deutschland dann ausschließlich das bulgarische Angebot bekommen. Da EU Regelung.
Laufen dann auch die Übertragungen der Radrennen dort oder brauche ich dort weiter Discovery +?
Würde mich auch interessieren
Sehr optimistischer Preis für den Start, aber besser so, als mit 1€ Angebot locken ;-)
4 K dann nur im Premium Abo?
ja, nur im Premium Abo
Ist ja bei allen anderen auch so, Netflix, Disney, Paramount
Da Lob ich mir die GEZ: Für 18,36 Euro pro Monat diverse Qualitätssender incl. Sport und Abends ohne Werbung.
Ich lobe mir die einmonatige Kündigungsfrist der meisten Dienste.
Empfehlung: ZDF (neo) Mediathek: Chabos. Richtig gut, sich an alte Zeiten zu erinnern :)
ÖR gut und sinnvoll, aber erstens den eigenen Bildungsauftrag massiv überschritten und zweitens für ein Zwangsabo extrem teuer, vorallem wenn man bedenkt, dass es tagsüber auch noch Werbung gibt und dann von diesem teuersten Abo Preis, nichtmals die Hälfte in die Inhalte fließen. Und diese nichtmals-Hälfte wird dann auch noch in redundant überflüssige Sachen gesteckt, wie 2 Teams (ARD & ZDF) für eine Veranstaltung zum Beispiel die nächste WM…
Glücklicherweise komme ich um diesen überzogenen Preis drum herum!
Ach herrje, immer mehr Abos. Gestern die blöde Meldung von RTL da auch mehr auf Streaming zu setzen. Demnächst geht das alles nur noch per Bezahlung und du hast 10 Abos für 150 € im Monat. Was ein Schwachsinn. Angebot und Nachfrage regelt das ja mal wie immer in der Marktwirtschaft.
Gut, also ich werde jedenfalls keine 150 pro Monat zahlen. Wir Kunden haben es selbst in der Hand.
Sieht man am Milka Beispiel doch wieder sehr schön. Die Schrinkflation ist denen so um die Ohren geflogen, dass ich manchmal nicht verstehe, warum „wir“ Kunden die Macht nicht öfter verwenden.
Einfach alle 3 Monate wechseln. Bisschen überlegter handelnden schon braucht man sich nicht mehr aufregen. Für Film- und Serien-Fans wie beispielsweise ich einer bin, sind es doch die besten Zeiten.
Das muss doch auch irgendwann zur Umerziehung führen?
Ich – für mich – finde im TV keinerlei content mehr, der irgend ein Abo rechtfertigen würde…
ergo verpase ich auch nichts…
Der Hebel, mir ein kostenpflichtiges Abo anzudrehen, ist auf content Seite seitens der Anbieter daher stark begrenzt.
Die letzte wirklich gute Serie war Fringe… die steht hier schön im Regal in bester Qualität…
Di TV Landschaft hat contentseitig ohnehin ein Problem. Wenn die scripted reality als Unterhaltung verkaufen wollen und ich mir bereits bei Werbetrailern selbst das Hirn aus dem Schädel löffeln will, damit ich diesen Unsinn ertrage… dafür soll ich Geld bezahlen?
Sollen die Macher erstmal wieder beweisen, dass sie abseits des „riw recyclen alten Scheiß“ und fake reality Schiss, noch was unterhaltsames auf die Reihe kriegen, dass nicht die Anmutung einer direct 2 video Grabbelkistenproduktion hat, die mich nur in einem stumpfen Abo halten soll…
Es ist zwar anbieterübergreifend die Quantität gestiegen, womit wir unsere Zeit vertüdeln können, aber die Qualität bleibt auf der Strecke…
Seh ich absolut nicht so, es gibt unzählige qualitativ hochwertige Serien über alle Streaming Portale verteilt, denke mal dein Geschmack ist nicht der Maßstab
@ Mik11
das ist immer ein sehr schönes Totschlagargument mit dem „dein Geschmack ist nicht der Maßstab“…
mag ja sein… für mich ist mein Geschmack aber mein Maßstab… und doch darf ich von Filmemachern und Serienmachern, die es nicht schaffen, ihren Inhalt in ein Zeitkorsett eines Films zu gießen erwarten, dass sie mir was anbieten, was mir ggf. gefällt…
Ich beobachte bei den direct to video like Serien im streaming eine Mechanik…
1. tausende Serien, die mich versuchen in ein Abo zu knechten… einfach beschäftigt halten,
2. dabei fängt jede Serie stark an, fällt ab dem ersten Drittel massiv ab und schafft es am Ende nicht, dieses Inhaltsdefizit wieder auszugleichen um sich am Ende inhaltlich zu rechtfertigen…
3. so zerfällt quasi jede medial hochgejazzte Produktion, weil sie die Gesamtlaufzeit pro Staffel eigentlich für ihre Erzählung nicht benötigt… früher gabs was zu erzählen, heute sind Serien nur ein „bleib im Abo “ Vehikel… und genau diesen aufdiktierten Zwang merkt man jeder Produktion an, dass sie nicht dazu gemacht wurde um was zu erzählen, sondern nur um filler stuff für ein streaming Angebot zu sein…
4. zumindest habe ich bei allen Serien die ich versucht habe zu schauen, nie das Gefühl gehabt, was verpasst zu haben wenn ich es nicht geschaut hätte. Oft fühlte es sich in der Zweidrittelphase so an, als habe man eine Menge Sendezeit verschwendet..(siehe Punkt 2). Alles war dermaßen lieblos hingeschlunzt, teils unterirdisch produziert, teils mies geschnitten, teils schlechte direction
Für dich ist dein Geschmack dein Maßstab, aber wenn du hier allgemeine Kritik an der Qualität vom Filmen und Serien übst ist das deine persönliche Meinung, mehr eben nicht. Auch früher waren Serien nach ner Weile oft zäh, hat überhaupt nichts mir Streaming zu tun. Im Übrigen isr es heute meist so das Serien 6-10 Folgen pro Staffel haben, früher waren es oft über 20
Und wenn dir nichts mehr gefällt liegt es wahrscheinlich eher an dir als am Angebot, ich habe auch schon vor 30 Jahren Serien und Filme geschaut und fühle mich heute nicht schlechter unterhalten was die Qualität angeht
@Mik11
Wenn ICH eine Meinung kundtue, tu ich doch meine Meinung kund und nicht die von anderen?
So ist es doch vollkommen logisch, dass ich für mich, du für dich und ein anderer wiederum für sich spricht…
ich finde schon meinen content der mir zusagt, den find ich aber nicht in Bausch und Bogen Abos… bin dann doch eher a la carte unterwegs und zahle für das, was ich auch sehen bzw. hören will und muss nicht den Mumpitz den ich nicht unterstützenswert finde, mit durchfinanzieren…
wo hab ich denn eine allgemeine Gültigkeit mit meiner ursprünglichen Aussage erhoben?
das hast du rein interpretiert, weils dir in deine Argumentation passt, um mir eine „dir gefällt nix – du musst das Problem sein“ unterzuschieben…
Geh mal ins Kino… da ist größtenteils das gleiche Problem… ganz unabhängig einer Preisdiskussion.
Der Inhalt zieht kaum mehr ins Kino
Ich glaube jeder zahlt für das was er sehen möchte. Alles andere wäre ziemlich seltsam.
Und die Besucherzahlen in den Kinos sind jetzt nicht so schlecht wenn man bedenkt dass man viele Dinge bereits ein paar Monate später im TV sehen kann…
Wird Zeit fürs erste mal Game of Thrones
Viel Spass ; )
Ich beneide dich. Viel Spaß!
Hör aber in der 5ten auf. Sonst wirst du nur enttäuscht.^^
Das ist halt Quatsch. Selbst danach ist die Serie noch gut. Sie baut halt von Sehr gut auf gut ab, weil gehetzt wird.
Naja von durchschnittlich 8.5 runter auf unter 6 Sterne in der durchschnittlichen Bewertung ist schon deutlich mehr als runter zu gut.
Ich würde aber nicht nach Staffel 5 sondern nach Staffel 6 sagen geht es erst bergab, da die erzählgeschwindigkeit einfach überhaupt nicht mehr zu den vorherigen 6 Staffeln passt und aufgrund der fehlenden Buchvorlage auch der Inhalt ziemlich leidet. Einzelne Folgen in Staffel 7 stehen noch für sich heraus, aber ingesamt ist es eine ziemliche Enttäuschung aufgrund der Erwartungshaltung der vorherigen Staffeln. Außer Witcher fällt es mir echt schwer mich an eine so große Diskrepanz zu erinnern
… und alle so Yeeeahhh!
Not
Übrigens sind das nur die Preis für 2026, ab 01.01.2027 alles nochmal 1€ teurer, steht auf der Webseite von HBO
Bin mal gespannt ob es ein Jahresabo über Magenta TV gibt, grundsätzlich würde mich die neue GOT Serie interessieren, die anderen Serien die schon früher bei WOW/Sky liefen sollen dort ja auch weiter verfügbar sein, z.B. Dune, The Last of us oder House of the Dragon…von daher lohnt es sich Anfangs eigentlich eher nicht…mal sehen was es an Bundle Angeboten über Partner so geben wird
Das freut mich sehr. Ich nutzte nur Apple TV und kaufe die HBO-Serie zur Zeit dann alle über iTunes ein. Das wird dann also mein zweites Dauer-Abo werden. Schön, wirklich schön. Lange drauf gewartet.
In sechs Jahren zeigt HBO dann Champions League und wir zahlen 39,99€. Für den SD-Stream.
Man muss ja nicht alle Streaming Dienste gleichzeitig abonnieren. Einfach „Abohopping“ betreiben, und das was einen interessiert durchbingen.
Mache ich seit geraumer Zeit. Immer warten bis die Serienstaffeln welchen einen interessieren vollständig sind, und dann für einen Monat abonnieren.
Endlich HBO Serien in 4K streamen (ohne schreckliche Sky Stream Box).
Endlich The Pitt! Yeah!
Wenn ich deutsche Filme sehen wollte, brauche ich nicht HBO.
Ich würde gern noch so viele weitere Streamingdienste abonnieren, aber leider will Netflix und Co sich nicht aufspalten in verschiedene Genre-Streamings, schade, LOL