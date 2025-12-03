HBO Max startet am 13. Januar in Deutschland: Das sind die Preise

Schon seit Längerem berichten wir auf ifun.de darüber, dass HBO Max den Markteintritt in Deutschland vorbereitet. Jetzt steht der Starttermin fest. Ab dem 13. Januar 2026 wird der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein verfügbar sein.

Mit dem Launch erweitert das Unternehmen seine Präsenz in Europa und bringt ein breit gefächertes Programm aus Serien, Filmen, Dokumentationen und Live Sport in die Region.

Programm zum Start und lokale Produktionen

HBO Max bündelt Inhalte von HBO, Warner Bros., dem DC Universum, Max Originals und weiteren Marken in einer App. Zum Start gehören neue Produktionen wie das „Game of Thrones“-Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“, die Serie „The Seduction“, das Max Original „The Pitt“ sowie die Premiere der Dramaserie „All Her Fault“. Ergänzt wird das Angebot durch Filme wie „Superman“, „The Batman“, „Dune“ und die „Harry Potter“ Reihe.

Der Dienst setzt außerdem auf eigene deutschsprachige Inhalte. Zu den ersten Projekten zählen „4 Blocks Zero“, ein Prequel zur bekannten Berliner Serie, sowie die Heist Produktion „Banksters“. Für 2026 ist zudem eine Dokumentation über den Diebstahl der Goldmünze „Big Maple Leaf“ geplant. Weitere lokale Serien entstehen mit deutschen Produktionsfirmen. Exklusive Vereinbarungen mit Leonine Studios und Constantin Film sichern zusätzliche Inhalte.

Preise, Sportpaket und technische Verfügbarkeit

HBO Max bietet drei monatlich kündbare Abomodelle. Das Basis Abo enthält Werbung und ermöglicht zwei parallele Streams. Es startet in Deutschland und Österreich bei 5,99 Euro pro Monat. Das Standardmodell kostet 11,99 Euro pro Monat, bietet zwei Streams ohne Werbung sowie eine Downloadfunktion. Das Premium Abo liegt bei 16,99 Euro pro Monat und ermöglicht vier Streams in 4K Qualität. Ein optionales Sport-Paket kann zu jedem Tarif hinzugebucht werden. Es umfasst die Berichterstattung von Eurosport.

Die Preise (Deutschland und Österreich, gültig ab Januar 2026):

Basis-Abo mit Werbung: 5,99 Euro pro Monat

5,99 Euro pro Monat Standard-Abo: 11,99 Euro pro Monat

11,99 Euro pro Monat Premium-Abo: 16,99 Euro pro Monat

16,99 Euro pro Monat Sport-Paket (optional): 3,00 Euro pro Monat

Der Dienst ist auf Smart TVs, Streaming Geräten, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen verfügbar. Abonnenten können individuelle Profile anlegen, Empfehlungen nutzen und je nach Tarif Inhalte herunterladen.