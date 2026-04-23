Fusion ohne Auflagen genehmigt
RTL darf Sky Deutschland übernehmen
RTL hat die Übernahme von Sky Deutschland bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Die Transaktion musste allerdings noch durch die EU-Kommission überprüft und genehmigt werden. Dies ist jetzt erfolgt: Die Fusion wurde auf Grundlage der EG-Fusionskontrollverordnung ohne Auflagen genehmigt.
Keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken
Die Kommission ist zu dem Schluss gelangt, dass bezogen auf den Europäischen Wirtschaftsraum keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken bestehen. Ganz im Gegenteil kann sich der EU-Kommission zufolge die Position der beiden Medienunternehmen im internationalen Wettbewerb dadurch entscheidend verbessern. Der Zusammenschluss werde es ihnen ermöglichen, stärker mit globalen Streaming-Plattformen zu konkurrieren und auf die raschen Veränderungen im Bereich der Bereitstellung audiovisueller Inhalte zu reagieren. Bedenken, das gemeinsame Auftreten von RTL und Sky könne die Marktmacht der Unternehmen stärken oder zu einer Verringerung des Wettbewerbs auf dem Werbemarkt führen, teilen die EU-Prüfer nicht.
Wir haben diesen Zusammenschluss genau geprüft und schließlich festgestellt, dass die Übernahme keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft. Der Zusammenschluss erlaubt es zwei gut etablierten europäischen Medienhäusern, ihre Markstellung zu festigen, während sich die gesamte Branche im Wandel befindet und sie mit steigendem Druck durch globale Streaming-Plattformen konfrontiert sind.
-Teresa Ribera, EU-Wettbewerbskommissarin
RTL setzt auf stärkere Marktposition
Mit der Übernahme von Sky plant RTL, die Angebote beider Marken in den Bereichen Unterhaltung, Sport und Information zu bündeln. Auf dieser Basis will der Sender künftig sowohl im klassischen Fernsehen als auch im Streaming-Geschäft eine führende Rolle einnehmen. Mit im Paket enthalten ist auch der zu Sky gehörende Streamingdienst WOW.
RTL schätzt das Gesamtpotenzial der gebündelten Angebote auf rund 11,5 Millionen zahlende Abonnenten. Damit sieht sich das Unternehmen auf Augenhöhe mit den großen US-Plattformen. Über den On-Demand-Bereich hinaus erwartet der Sender von dem Zusammenschluss auch positive Effekte für sein lineares TV-Angebot. Durch die zusätzlichen Inhalte im Sport-, Film- und Serienbereich könne sich auch die Reichweite und Relevanz der eigenen Sender erhöhen. Der Abschluss der Transaktion ist nun für Juni geplant.
Da kommen ja zwei zusammen …. zum Glück nutze ich keinen von beiden mehr (seit vielen Jahren).
Wie gut das es Dich gibt :-)
Da ich Fußball Fan bin nutze ich immerhin Wow TV.
Ich bin gespannt wie lange es Sky noch als eigenes Angebot geben wird und wie man mit den Verträgen umgehen wird.
Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Zwei Sieche schließen sich zusammen…….
Der Untergang vom Untergang.
Cool, so wird dann für alle sky Nutzer noch rtl+ zur Pflicht.
Und die Info hast du woher?
Können sie evtl. in die Verträge aufnehmen, warum auch nicht wenn man ein Komplettpaket schnüren will.
Wenn pauschal Mehrkosten entstehen werden die Kunden die es nicht wollen/brauchen eben kündigen. Wo ist das Problem?
Gespannt was mit der F1 passiert, viel zu teuer im Sportpaket bei Sky.
Das Problem ist halt, dass man F1 nicht alleine buchen kann, wenn man sich für die anderen Sportarten interessiert die im Paket sind, dann ist es eigentlich ok. Für mich lohnt es sich wegen des DFB-Pokals und an und an PL.
Pest kauft Cholera…
Auch wenn ich die Beiden nicht gerade feiere, läuft ein RTL-Abo ganz klar wgn. NFL mit deutschen Kommentatoren. Ich mag das Team gegenüber DAZN. Bin gespannt ob so dadurch zukünftig mehr in dem Bereich dazu kommt, statt bei Disney+ ggnfl. college football zu bekommen.