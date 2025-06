RTL übernimmt Sky Deutschland inklusive Sky WOW

RTL übernimmt Sky Deutschland und sorgt damit für ordentlich Bewegung auf dem Streaming-Markt hierzulande. Die Transaktion wartet derzeit zwar noch auf eine Genehmigung, die beiden Unternehmen geben sich jedoch zuversichtlich, dass diesem kommenden Jahr erfolgt. Bis dahin werden RTL und Sky noch unabhängig von einander operieren.

Die bereits von der RTL Group und Sky Deutschland unterzeichnete Vereinbarung soll RTL zu eine Anbieter machen, der sowohl im klassischen Fernsehen als auch im Streaming-Geschäft eine führende Rolle einnehmen kann. Ziel sei es, die Angebote beider Marken in den Bereichen Unterhaltung, Sport und Information zu bündeln.

Die Übernahme von Sky Deutschland umfasst auch den Streamingdienst WOW. RTL Deutschland erweitert sein Portfolio auf diesem Weg um ein umfassendes Pay-TV-Angebot. Nach Unternehmensangaben erreicht RTL auf diesem Weg künftig rund 11,5 Millionen zahlende Abonnenten. Der Anbieter sieht sich damit auf Augenhöhe mit den großen US-Plattformen.

Linear-TV, Streaming und Pay-TV unter einem Dach

RTL will das bestehende Geschäftsmodell von Sky, das stark auf Pay-TV-Umsätze ausgerichtet ist, zur Erweiterung seiner Erlösquellen nutzen. Für das Jahr 2024 wurde der gemeinsame Umsatz beider Unternehmen mit rund 4,6 Milliarden Euro beziffert. Mit etwa 45 Prozent stammt knapp die Hälfte davon aus Abo-Umsätzen. Zugleich investieren RTL und Sky zusammen aktuell rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr in Inhalte.

RTL erwartet durch die Erweiterung seines Angebots auch positive Effekte für sein lineares TV-Angebot. Perspektivisch könne sich durch die zusätzlichen Inhalte im Sport-, Film- und Serienbreich auch die Reichweite und Relevanz der eigenen Sender erhöhen.

Kaufpreis an RTL-Aktie gekoppelt

Der Kaufpreis umfasst eine Barzahlung von 150 Millionen Euro sowie eine potenzielle weitere Zahlung an den bisherigen Eigentümer Comcast. Die an die Kursentwicklung der RTL-Aktie gekoppelt und auf maximal 377 Millionen Euro begrenzt ist. Die RTL Group erhofft sich aus der Transaktion für die Zukunft jährliche Synergieeffekte in Höhe von rund 250 Millionen Euro.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbs- und Medienkonzentrationsbehörden.