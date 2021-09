Roku Streaming-Hardware: Alternative zu Fire TV und Apple TV startet diese Woche

Die Roku-Geräte werden von Dienstag, 28. September an unter anderem bei Amazon, MediaMarkt, Saturn, Expert und Euronics in den Verkauf gehen.

Roku nennt jetzt Details zu dem bereits im vergangenen Monat angekündigten , offiziellen Deutschlandstart seiner Video-Hardware. Die kompakten Box-Lösungen „ Roku Express “ und „Roku 4K“ sowie die „ Roku Streambar “ werden ab morgen in Deutschland erhältlich sein, der eben erst in den USA angekündigte „Roku Streaming Stick 4K“ soll dann im Oktober folgen.

