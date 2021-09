Träger Kinomodus: Wenn sich neue iPhone-Videos unter macOS und Windows nicht importieren lassen

Was auf den ersten Blick ganz leichtfüßig wirkt, fordert den neuen iPhone-Modellen einiges an Rechenleistung ab. Diese werten neue Kinomodus-Clips im Systemhintergrund aus und müssen die mitgeschnittenen Tiefen-Informationen erst gesondert auswerten, ehe diese weiter bearbeitet werden können.

Diese machen dann das Anwenden des Porträt-Foto-Effektes in Videoaufnahmen möglich, wie Apple selbst in dem 90 Sekunden langen Demo-Video „ Whodunnit “ ganz eindrucksvoll demonstriert hat.

