Global Citizen Live: Telekom überträgt Mammutkonzert als Livestream

Mit einem beeindruckenden Line-up von Klassik über Pop und Hip-Hop bis hin zu Metal startet heute um 19 Uhr das Festival Global Citizen Live. Die Telekom überträgt das Konzert als Livestream über MagentaMusic 360 im Web, in der MagentaMusic-360-App sowie über MagentaTV.

Global Citizen Live ist als 24-Stunden-Konzert mit Veranstaltungen rund um den Globus angesetzt. Die teilnehmenden Künstler wollen dazu animieren, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen und weltweite Herausforderungen wie die Pandemie, Hunger, Bildungs- und Klimakrise in Angriff zu nehmen.

Die Veranstaltungen finden unter anderem im New Yorker Central Park und unter dem Eiffelturm in Paris statt. Mit dabei sind namhafte Künstler wie Coldplay, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Stormzy, Elton John, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Stevie Wonder, Duran Duran und Kylie Minogue.

Der Livestream wird im Anschluss an das Festival noch bis zum 2. Oktober zum Abruf über MagentaTV bereitstehen. Zudem will die Telekom von Montag Abend an eine zweistündige Zusammenfassung des Festivals anbieten.