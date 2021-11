ROKU halbiert Preis: Neue Streaming-Player nach einem Monat am Markt massiv reduziert

Hier tauchen neben der Tagesschau, Spotify, KiKa, Netflix und Prime Video auch Disney+, ARD, ZDF DAZN und Google Videoplattform YouTube auf, was etwa 95 Prozent der am häufigsten nachgefragten Anbieter entsprechen dürfte.

So könnte die Gestaltung des ROKU-Betriebssystems zwar gerne etwas attraktiver ausfallen, die verfügbaren Apps der Streaming- und Mediatheken-Anbieter laufen jedoch rund und lassen sich auf Wunsch auch über die App des Anbieters bedienen. Wer wissen will, welche Anbieter auf der Roku-Plattform vertreten sind, sollte vor einer möglichen Order einen Blick in den offiziellen Channelstore des Anbieters werfen.

So bietet ROKU den einfachen ROKU Express HD-Player vorübergehend für 14,99 Euro statt 29,99 Euro an. Der ROKU Express 4K-Player wird für 24,99 Euro statt der bislang veranschlagten 39,99 Euro angeboten.

Die erst Ende September in den deutschen Markt eingeführten Streaming-Player des in den Vereinigten Staaten populären Anbieters ROKU erleben im Rahmen der frühen Black-Friday-Angebote auf amazon.de gerade ihre erste Preisreduzierung hierzulande – und diese fällt mit 50 Prozent beziehungsweise 38 Prozent Rabatt üppig aus.

Insert

You are going to send email to