iPadOS: Apples TV-Applikation mit neuem Design

Apple hat die Ausgabe der zweiten Vorabversion von iPadOS 15.2 zum Anlass genommen die Darstellung der offiziellen TV-Applikation zu überarbeiten und hat dieser nun eine neue Seitenleiste spendiert, die einen etwas aufgeräumteren Zugriff auf die hier versammelten Videoinhalte zur Verfügung stellt.

Suche leider ohne Filter

In der neuen Seitenleiste der TV-Applikation bieten sich in der Standard-Ansicht die Bereiche „Jetzt ansehen“, „Apple TV+ Originals“ und ein Suchbereich an. Die Suche verzichtet leider weiterhin auf eine Filterfunktion, mit der sich bestimmen lassen könnten, welche Quellen nach der Eingabe durchsucht werden sollen und spuckt munter gemischt Suchergebnisse aus verknüpften Applikationen, sowie aus dem Apple Store oder dem Angebot von Drittanbietern aus, deren Anwendungen nicht mal auf dem iPad installiert sein müssen. Wirklich praktisch ist die Suchfunktion damit nur für Inhalte die ihr unbedingt finden wollt, auch wenn dafür Zusatzkäufe in Kauf genommen oder neue Abos gezeichnet werden müssen.

Mit der neuen Seitenleiste passt Apple die TV-Applikation an den Look anderer Standard-Anwendungen wie etwa der Musik-App an und vereinheitlich den Auftritt der hauseigenen Anwendungen.

Kaufinhalte und Lokales in einem Topf

Der einfache Direktzugriff auf die Apple TV+ Originals vereinfacht zudem die Nutzung des Streaming-Dienstes und bietet jetzt eine klare Anlaufstelle, zum Prüfen auf neue Inhalte. Den Store-Bereich teilt Apple in Filme und TV-Sendungen auf, bietet hier aber keine gesonderten Suchformulare, sondern lediglich den Zugriff auf eine redaktionelle Auswahl der zum Verkauf angebotenen Medien-Inhalte an.

Persönlich würden wir die Trennung von Apple TV+, den Store-Bereichen und der persönlichen Film-Sammlung in unterschiedliche Anwendungen begrüßen. Apple hingegen will lokale Inhalte und kostenpflichtigen Content vermengen. Hier bietet die neue Seitenleiste zumindest eine bessere Navigation als bislang an.