Rock Daily Planner: iPad-Kalender mit Fokus auf handschriftliche Eingaben

Mit dem Rock Daily Planner hat das Entwicklerstudio Astropad einen minimalistischen iPad-Kalender veröffentlicht, der für die Bedienung mit dem Apple Pencil optimiert ist und sich kostenlos laden lässt.

In einer Welt voller Apps, Funktionen und ständiger Ablenkung – so die Entwickler – will man mithilfe der neuen App den Fokus auf das Wesentliche richten. Die Punkte Konzentration, Klarheit und eine Rückbesinnung auf handschriftliche Notizen stehen den Entwicklern zufolge dabei im Zentrum ihrer Kalender-Idee. Die minimalistisch gestaltete Planer-App sei mit Blick auf Menschen geschaffen worden, die ihren Tag lieber bewusst strukturieren statt sich im digitalen Rauschen zu verlieren.

Die App zeigt auf einen Blick das persönliche Tagesprogramm samt Top-Prioritäten, Aufgabenliste und stundenweiser Zeitplanung. Nutzer können ihre Termine mit bestehenden Kalendern synchronisieren und behalten so den Überblick über all ihre Verpflichtungen sowie freie Zeitfenster.

Weitere Informationen zum Zusammenspiel der App mit der Kalenderfunktion des iPad findet ihr in diesem Support-Dokument. Die Entwickler merken an, dass die komplette Kalenderverwaltung über das Betriebssystem des iPad läuft. Damit die App auch Termine aus anderen Kalendern anzeigen kann, müssen bei der Installation oder im Nachhinein wie im Support-Dokument beschrieben die benötigten Berechtigungen vergeben werden.

Besonderer Fokus auf Handschrift-Eingabe

Besonderen Wert haben die Entwickler auf die nahtlose Integration der Handschriftfunktion gelegt. Für kreative Skizzen, schnelle Gedanken oder strukturierte Notizen mit dem Apple Pencil können Nutzer zwischen verschiedenen Vorlagen wählen. Die App bietet linierte, karierte, gepunktete oder leere Blätter.

Der Name der App kommt übrigens nicht von ungefähr. Astropad bietet mit Rock Paper Pencil eine Kombination aus iPad-Schutzfolie und Spitze für den Apple Pencil an, mit deren Hilfe man beim Schreiben auf dem iPad das Gefühl erhält, man würde mit einem Kugelschreiber und nicht mit dem Apple Pencil arbeiten.