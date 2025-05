Apple will KI-Suchmaschinen in Safari integrieren

Im Rahmen des derzeit in den USA laufenden Kartellrechtsverfahrens gegen den Mutterkonzern von Google Alphabet kam auch der Leiter von Apples Dienstleistungssparte Eddy Cue zu Wort. Apple hat ein gesteigertes Interesse daran, dass hier alles beim Alten bleibt. Schätzungen zufolge erhält Apple derzeit jedes Jahr rund 20 Milliarden Dollar dafür, dass Google die Standard-Suchmaschine in Safari bleibt. Das Magazin Bloomberg hat die Aussagen des Apple-Managers zusammengefasst.

Je nach Ausgang des Verfahrens könnten diese Einnahmen jedoch deutlich schrumpfen oder gar komplett wegbrechen. Daher wundert es wohl niemand, wenn Cue nun bestätigt hat, dass Apple über eine Neuausrichtung der Suchfunktion seines Safari-Browsers nachdenkt. Offenbar sollen künftig KI-gestützte Suchdienste eine größere Rolle spielen. Anlass seien neben den Unsicherheiten mit Blick auf die Partnerschaft mit Google auch Veränderungen im Nutzerverhalten.

Unabhängig davon hat der Apple-Manager zum Ausdruck gebracht, dass Google seiner Meinung nach die Standardeinstellung in Safari bleiben sollte. Der Gedanke daran, die damit zusammenhängenden Einnahmen zu verlieren, habe ihm schlaflose Nächte bereitet. Die derzeitige Vereinbarung mit Google biete in Bezug auf die klassische Suche weiterhin die besten finanziellen Bedingungen.

Safari-Suchanfragen erstmals rückläufig

Laut Cue ist die Nutzung von Safari-Suchanfragen im vergangenen Monat erstmals rückläufig gewesen. Er führte dies auf eine zunehmende Nutzung von KI-Diensten zurück. Unternehmen wie OpenAI, Perplexity oder Anthropic könnten laut der Einschätzung von Apple langfristig klassische Suchmaschinen ablösen. Man prüfe daher, solche Anbieter künftig als zusätzliche Optionen in Safari aufzunehmen. Als Standardauswahl sollen sie laut Cue jedoch vorerst nicht vorgesehen sein.

Wir haben bereits an verschiedener Stelle darüber berichtet, dass Apple die gegenwärtige Integration von ChatGPT in „Apple Intelligence“ nur als Basis für eine künftige Erweiterung sieht. In der zweiten Jahreshälfte solle es soweit sein, dass Apple-Kunden alternativ dazu auch Googles KI-Dienst Gemini auswählen können. Darüber hinaus befasst sich Apple Cue zufolge auch mit weiteren Anbietern wie DeepSeek und Grok. Der Vertrag mit OpenAI sieht dem Apple-Manager zufolge vor, dass das Unternehmen neben ChatGPT auch weitere KI-Modelle in das System integrieren könne, darunter gegebenenfalls auch eigene Lösungen.