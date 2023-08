Kombi aus Apple-Pencil-Spitze und Schutzfolie soll Kugelschreiber auf Papier imitieren

Beim Apple Pencil vergisst man ja gerne, dass sich die Originalspitzen in der Tat abnutzen und ab und an ersetzt werden wollen. Bei Apple kosten vier Ersatzspitzen stolze 25 Euro. Andere Anbieter wie Titacute oder Niutrendz wollen hier schon ab 8 Euro gleichwertigen Ersatz bieten.

Astropad bietet die neue Kombi aus Bildschirmschutzfolie zur Vorbestellung an und will in rund fünf Wochen liefern. Das Set enthält eine magnetische Schutzfolie und zwei Stiftspitzen und kostet zum Start 31,99 Dollar, der reguläre Preis liegt bei 40 Dollar.

