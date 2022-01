Roborock S7 MaxV Ultra: Das kann das neue Saugroboter-Flaggschiff

So wird Roborock noch im ersten Halbjahr 2022 die neue Roborock Q-Serie vorstellen. Modelle der Q-Serie werden die Saugroboter-Technologien der bereits etablierten S-Serie mit zusätzlichen Dockingstationen kombinieren. Wahrscheinlich im Frühjahr 2022 wird der Roborock Q7 Max als erstes Modell der neuen Q-Serie in den Handel starten.

Ebenfalls neu ist die nun zusätzlich zum Laser-Modul verbaute RGB-Kamera, die Möbel erkennt und in der Karte der Roborock-App positioniert. Über die App soll so die schnelle Reinigung um den Esstisch oder den Fernsehsessel per Figertap ermöglicht werden.

So soll der neue Roborock S7 MaxV Ultra, der voraussichtlich ab April im Handel erhältlich sein wird, mit einer unverbindliche Preisempfehlung von 1399 Euro für Sauger und Dockingstation ausgezeichnet sein. Auch wenn Roborock hier wieder die üblichen 100-200 Euro im Rahmen von Markteinführung und Aktionsangeboten abziehen wird, sind also rund 1200 Euro für das neueste Modell der Roborock-Familie einzuplanen.

