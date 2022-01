FRITZ!Box 4060: Erster Triband-Router von AVM startet in den Markt

Der Berliner Netzwerk-Ausrüster AVM hat seinen bereits im September angekündigten Triband-Router, die FRITZ!Box 4060, jetzt ganz offiziell in den Markt geschoben und bietet das Top-Modell mit mit Wi-Fi 6 (WLAN AX) und DECT für eine Preisempfehlung in Höhe von 259 Euro an .

Insert

You are going to send email to