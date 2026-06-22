StreamWriter Studio für den Mac: Auto-Aufnahme von Internetradio

Internetradio mitschneiden, einzelne Titel automatisch erkennen und sauber in einem Finder-Verzeichnis oder in der eigenen Musikbibliothek ablegen. Was Anfang der 2000er Jahre mit Anwendungen wie Streamripper populär wurde, erlebt auf dem Mac gerade eine Neuauflage.

Der Entwickler von StreamWriter Studio hat uns auf seine neue Anwendung aufmerksam gemacht, die sich gezielt an Mac-Nutzer richtet.

Laut Entwickler soll die Anwendung Radiostreams im Hintergrund aufzeichnen, Titel automatisch voneinander trennen und diese inklusive Metadaten und Albumcover als MP3-Dateien speichern. Darüber hinaus integriert die Anwendung Funktionen zum Herunterladen von Audiomaterial aus YouTube sowie einen einfachen Wellenform-Editor zum nachträglichen Zuschneiden von Aufnahmen.

Automatische Aufnahme von Internetradio

Im Mittelpunkt steht die klassische Radioaufnahme. Nutzer können Internetradiosender suchen, hinzufügen und dauerhaft oder manuell mitschneiden. Anhand der vom Sender bereitgestellten Metadaten erkennt die Anwendung Titelwechsel und legt einzelne Musikstücke separat ab.

Die Idee dahinter ist nicht neu. Schon vor rund zwei Jahrzehnten entstanden zahlreiche Anwendungen, die Musik aus Webradios automatisiert aufzeichneten. StreamWriter Studio überträgt dieses Konzept nun auf aktuelle Mac-Systeme und ergänzt es um eine moderne Benutzeroberfläche sowie Unterstützung für Apples eigene Prozessoren.

Praktisch ist dabei die automatische Verschlagwortung. Interpret, Titelname und Covergrafiken werden ergänzt, sodass die gespeicherten Dateien direkt in Musiksammlungen oder Mediatheken einsortiert werden können. Auch mehrere Sender lassen sich parallel aufzeichnen.

Zwischen Privatkopie und Streaming-Angeboten

Etwas auffälliger fällt die Vermarktung der Anwendung aus. Der auf der Webseite verwendete Slogan, man müsse nie wieder Geld für Musikstreaming ausgeben, dürfte bei manchen Nutzern Fragen aufwerfen. Tatsächlich ersetzt die Software keine Streaming-Abonnements im klassischen Sinn, sondern basiert auf dem Mitschneiden öffentlich verfügbarer Quellen.

Der Entwickler verweist selbst darauf, dass Aufnahmen nur im Rahmen der jeweils geltenden Urheberrechtsbestimmungen genutzt werden sollten. In Deutschland ist die Privatkopie grundsätzlich zulässig, sofern keine offensichtlich rechtswidrige Quelle verwendet wird.

Den Angaben des Entwicklers zufolge arbeitet StreamWriter Studio vollständig lokal auf dem Mac, benötigt kein Abonnement und speichert sämtliche Aufnahmen direkt auf dem eigenen Rechner.

Für Nutzer, die sich noch an die frühen Tage automatischer Radiorekorder erinnern, dürfte StreamWriter Studio vor allem deshalb interessant sein, weil hier ein lange bekanntes Konzept mit aktuellen macOS-Technologien neu umgesetzt wurde.

Der einmalige Kaufpreis liegt bei 49,99 Euro.