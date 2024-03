Rnote: Freie Vektor-Skizzen-App für den Mac

Das plattformübergreifende Projekt Rnote steht auch in einer Ausgabe für macOS zum Download bereit. Ein Tool, das sich an Mac-Anwender richtet, die an ihrem Rechner hin und wieder kleine Skizzen anfertigen oder Grafiken und PDF-Dokumente mit (handgezeichneten) Ergänzungen und Anmerkungen versehen möchten.

Unterstützung für Grafiktabletts

Der unverbindliche Test des gänzlich kostenfreien Zeichenwerkzeugs bietet sich vor allem an, wenn mit eurem Rechner bereits ein Grafiktablett verbunden sein sollte. Ist dies der Fall, hilft die Open-Source-Anwendung dabei, Vektorzeichnungen zu erstellen. Dies kann sowohl für handschriftliche Notizen praktisch sein als auch für das Setzen von Anmerkungen und Zeichnungen in Dokumente und Bilder.

So unterstützt Rnote den Import von PDF-, PNG- und SVG-Dateien, die sich in der nur 40 Megabyte großen App nach Lust und Laune bepinseln und sich ihrerseits dann auch im PDF- oder SVG-Format exportieren lassen.

Einfache, benutzerfreundliche Oberfläche

Rnote hat eine einfache Benutzeroberfläche und ist für die Nutzung mit drucksensitiven Eingabestiften optimiert. Anwender können in der App aus verschiedenen Strichstilen, Farben und Texturen wählen und diese nach Belieben an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Zudem besitzt Rnote ein Formen-Werkzeug und mehrere Tools zum Bewegen, Drehen, Skalieren und Modifizieren vorhandener Inhalte.

Besonders hervorzuheben sind die flexiblen Dokumentenlayout-Optionen, die neben festen Seiten und einem kontinuierlichen vertikalen Scrollen auch eine unendliche Arbeitsfläche in alle Richtungen umfassen. Hintergrund, Seitengröße und Format können ebenfalls angepasst werden.

Die Mac-App unterstützt die Dateiablage per Drag-and-Drop, besitzt eine Autosave-Funktion und verfügt über anpassbare Tastaturkürzel. Die Mac-Ausgabe des plattformübergreifenden Tools lässt sich hier aus dem Netz laden.