eero Outdoor 7 jetzt erhältlich: WLAN-Abdeckung für Garten und Terrasse

Amazon bringt den bereits im Herbst 2024 angekündigten eero Outdoor 7 nun auch nach Deutschland. Während das Gerät zunächst ausschließlich in den USA erhältlich war, ist der für den Außeneinsatz konzipierte Router ab sofort auch hierzulande verfügbar. Der eero Outdoor 7 erweitert bestehende Mesh-Netzwerke gezielt in Außenbereiche wie Gärten, Terrassen oder Einfahrten.

Die grundlegende Ausrichtung bleibt unverändert. Das Gerät ist auf den Einsatz außerhalb geschlossener Räume ausgelegt und ergänzt vorhandene eero-Systeme. Wie bereits zur Vorstellung kommuniziert, setzt Amazon auf eine Kombination aus wetterfestem Gehäuse, moderner Funktechnik und Mesh-Vernetzung.

Technik für Außenbereiche und größere Flächen

Der Router ist nach IP66 gegen Staub und Strahlwasser geschützt und für Temperaturen zwischen minus 40 und plus 55 Grad Celsius ausgelegt. Damit soll ein ganzjähriger Betrieb im Freien möglich sein. Ein einzelnes Gerät deckt laut Hersteller bis zu 1.390 Quadratmeter ab. Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von baulichen Gegebenheiten und Hindernissen ab.

Technisch unterstützt der eero Outdoor 7 den WLAN-Standard Wi-Fi 7 und erreicht theoretische Datenraten von bis zu 2,1 Gigabit pro Sekunde. Die bereits aus anderen eero-Produkten bekannte Mesh-Technologie sorgt dafür, dass verbundene Geräte automatisch die jeweils beste Verbindung nutzen. Mehrere Einheiten lassen sich kombinieren, um größere Grundstücke oder entfernte Bereiche wie Garagen oder Gartenhäuser zu versorgen.

Zusätzlich fungiert das Gerät als Smart-Home-Zentrale und unterstützt gängige Standards wie Thread, Zigbee und Matter. Damit können kompatible Geräte direkt eingebunden werden, ohne dass separate Hubs erforderlich sind.

Flexible Installation und Preis

Beim Anschluss haben Nutzer die Wahl zwischen klassischer Stromversorgung und Power-over-Ethernet. Letzteres ermöglicht die Versorgung über ein Netzwerkkabel, was insbesondere bei weiter entfernten Installationsorten Vorteile bietet. Ein passendes PoE+-Netzteil sowie Montagematerial für verschiedene Untergründe liegen bei.

Der eero Outdoor 7 ist ab sofort in Deutschland erhältlich und wird zum Preis von 469,99 Euro angeboten. Eine dreijährige Herstellergarantie ist inklusive. Optional kann das kostenpflichtige Zusatzpaket Eero Plus gebucht werden, das Funktionen wie Kindersicherung, Werbeblocker und erweiterte Sicherheitsoptionen ergänzt.