Ring Intercom: Eigenständiges Abo für Gegensprechanlagen

Wie angekündigt hat Amazon sein Ring-Portfolio um ein eigenständiges Abonnement für die Gegensprechanlage Ring Intercom erweitert. Damit entsteht neben den bereits bekannten „Ring Home“-Tarifen für Kameras und Türklingeln sowie den „Ring Alarm“-Angeboten für das Alarmsystem eine zusätzliche Abo-Ebene speziell für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern.

Während bestehende Ring-Home-Abonnements weiterhin mehrere Geräte bündeln können, richtet sich das neue Angebot gezielt an Nutzer, die ausschließlich eine Gegensprechanlage betreiben. Der Basistarif kostet hier 3,99 Euro pro Monat für ein einzelnes Intercom-Gerät.

Die Einführung folgt der bereits Ende 2024 begonnenen Umstellung von „Ring Protect“ auf „Ring Home“. Damals hatte Amazon erstmals mehrere Tarifstufen etabliert und zusätzliche Funktionen an laufende Gebühren gekoppelt. Mit der Integration der Gegensprechanlage wird dieses Modell nun weiter ausgebaut.

Mehr Funktionen nur gegen monatliche Gebühr

Das neue Intercom-Abo erweitert die Gegensprechanlage um Funktionen, die über die reine Türkommunikation hinausgehen. Dazu zählen ein Ereignisverlauf, Voicemail sowie Audio- und Videoaufzeichnungen von Klingelvorgängen. Diese Daten werden in der Cloud gespeichert und können über einen Zeitraum von bis zu 180 Tagen abgerufen werden.

Hinzu kommen Videovorschauen in Benachrichtigungen und Momentaufnahmen von Besuchern. Nutzer sehen damit bereits beim Klingeln, wer sich am Hauseingang befindet. Auch das Teilen und Herunterladen von Aufnahmen gehört zum Funktionsumfang.

Unverändert bleibt, dass zentrale Basisfunktionen weiterhin ohne Abo nutzbar sind. Dazu zählen die Gegensprechfunktion, die Fernentriegelung sowie virtuelle Schlüssel.

Mit dem neuen Intercom-Abo trennt Amazon die Nutzung damit noch stärker in zwei Bereiche. Die grundlegende Steuerung bleibt kostenfrei, während zusätzliche Komfort- und Verlaufsfunktionen an eine monatliche Gebühr gebunden sind. Dieses Prinzip entspricht der bisherigen Strategie des Unternehmens, wird nun jedoch erstmals konsequent auf klassische Gegensprechanlagen übertragen.