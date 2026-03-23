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Zusätzliches Abo neben bestehenden Tarifen

Ring Intercom: Eigenständiges Abo für Gegensprechanlagen
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Wie angekündigt hat Amazon sein Ring-Portfolio um ein eigenständiges Abonnement für die Gegensprechanlage Ring Intercom erweitert. Damit entsteht neben den bereits bekannten „Ring Home“-Tarifen für Kameras und Türklingeln sowie den „Ring Alarm“-Angeboten für das Alarmsystem eine zusätzliche Abo-Ebene speziell für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern.

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Während bestehende Ring-Home-Abonnements weiterhin mehrere Geräte bündeln können, richtet sich das neue Angebot gezielt an Nutzer, die ausschließlich eine Gegensprechanlage betreiben. Der Basistarif kostet hier 3,99 Euro pro Monat für ein einzelnes Intercom-Gerät.

Die Einführung folgt der bereits Ende 2024 begonnenen Umstellung von „Ring Protect“ auf „Ring Home“. Damals hatte Amazon erstmals mehrere Tarifstufen etabliert und zusätzliche Funktionen an laufende Gebühren gekoppelt. Mit der Integration der Gegensprechanlage wird dieses Modell nun weiter ausgebaut.

Mehr Funktionen nur gegen monatliche Gebühr

Das neue Intercom-Abo erweitert die Gegensprechanlage um Funktionen, die über die reine Türkommunikation hinausgehen. Dazu zählen ein Ereignisverlauf, Voicemail sowie Audio- und Videoaufzeichnungen von Klingelvorgängen. Diese Daten werden in der Cloud gespeichert und können über einen Zeitraum von bis zu 180 Tagen abgerufen werden.

Ring Home Intercom Abo

Hinzu kommen Videovorschauen in Benachrichtigungen und Momentaufnahmen von Besuchern. Nutzer sehen damit bereits beim Klingeln, wer sich am Hauseingang befindet. Auch das Teilen und Herunterladen von Aufnahmen gehört zum Funktionsumfang.

Unverändert bleibt, dass zentrale Basisfunktionen weiterhin ohne Abo nutzbar sind. Dazu zählen die Gegensprechfunktion, die Fernentriegelung sowie virtuelle Schlüssel.

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Mit dem neuen Intercom-Abo trennt Amazon die Nutzung damit noch stärker in zwei Bereiche. Die grundlegende Steuerung bleibt kostenfrei, während zusätzliche Komfort- und Verlaufsfunktionen an eine monatliche Gebühr gebunden sind. Dieses Prinzip entspricht der bisherigen Strategie des Unternehmens, wird nun jedoch erstmals konsequent auf klassische Gegensprechanlagen übertragen.
23. März 2026 um 06:43 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bevor jemand meckert: Alles was man bisher konnte bleibt kostenlos. Das man für Mehr auch zahlen soll, sollte selbstverständlich sein. In der Werkstatt kosten Zusatzarbeiten auch extra. :)

  • Kein Problem, da kein Bedarf – zumindest bei mir. Brauche ausschließlich die Grundfunktionen.

  • Schön , so kann der Hersteller die Kosten der noch genauerenÜberwachung seiner Kunden auch noch auf Diese „abwälzen „. Noch mehr Daten die bei Verkauf noch mehr Geld bringen. Gute Idee . Ich montiere meinen gleich ab, und hebe ganz normal wieder den Hörer der Gegensprechanlage wieder ab !!

  • Sonst nicht mein Thema, aber diese ganzen Abos bei der Hardware ist inzwischen wirklich eine Seuche. Rege mich gerade beim meinem Wagen auf, weil hier auch jede coole neue Funktion im E-Wagen hinter einer Paywall eingebettet wird.
    Kann man nur boykottieren & public machen. Anders werden die Hersteller es nicht verstehen.

  • Unser Vermieter hat für das Mietshaus mit zehn Parteien eine Anlage eingebaut (über die alten Klingeldrähte!!!) mit Video und App – ohne Abo. Comelit. Hatte ich noch nie gehört, funktioniert aber gut. Wer die App zu nutzen will, muss als Mieter seine Gegensprechanlage, die in der Wohnung hängt, mit dem eigenen (Gäste)WLAN verbinden. sehr gutes Konzept, ohne große Installationskosten und ohne Abos.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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