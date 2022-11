Rewind: App will Mac-Nutzung mitschneiden und durchsuchbar machen

10 Millionen US-Dollar Wagniskapital stecken in der neu angekündigten Mac-Applikation Rewind, die mit einem Produktversprechen für Aufmerksamkeit sorgt, das es so bislang noch nicht auf dem Markt gibt.

Rewind will zur „Suchmaschine eures Lebens“ werden und dafür euren gesamten Alltag am Mac mitschneiden und durchsuchbar machen. Dies gilt nicht nur für die Anwendungen, dir zum Ausfüllen der Steuer startet, für die Suchen im Web und für die Nutzung von Online-Werkzeugen, Rewind hat darüber hinaus auch vor, alle gesprochenen und gehörten Inhalte zu sichern, um auch diese durchsuchbar zu machen.

Zeitleiste zum „Zurückspulen“

Das Produktversprechen, das die Macher in ihrem Claim „Wir zeichnen alles auf was Sie gesehen, gesagt oder gehört haben, und machen es durchsuchbar“ mit nur einem Satz auf den Punkt bringen, klingt entsprechend fast wie eine Drohung.

Inhalte werden lokal gesichert

Das Vertrauen in die App soll sich jedoch auszahlen: So soll Rewind die gesamte Mac-Nutzung in einer Zeitleiste festhalten, die euch jederzeit zurück in die Vergangenheit springen lässt, um so etwa noch mal eine Folie der 14-Uhr-Zoom-Präsentation zu sichten oder nachzuschauen in welchem Online-Shop ihr vor dem Mittag eigentlich gestöbert habt.

Und der Blick zurück ist nicht nur über die Zeitleiste von Rewind möglich, sondern auch durch Suchabfragen, die viele der auf dem Bildschirm sichtbare Inhalte durchforsten, darunter auch Chat-Nachrichten, Dokumente oder Vortragsfolien. Die Ergebnisse lassen sich zur besseren Eingrenzung nach Applikationen sortieren und erfassen auch Transkripte aus Online-Gesprächen.

Warteliste für Interessierte

Nach Angaben der Rewind-Macher soll die App ihre Inhalte schließlich Lokal auf den jeweiligen rechnen sichern und die Aufnahmen so stark verkleinern (die Webseite spricht vom Faktor 3.750x) dass diese einen sehr überschaubaren Platz auf der Festplatte einnehmen sollen. Die Macher beantworten erste Fragen der Community in ihrer Launch-Ankündigung auf producthunt.com.

Aktuell bietet Rewind eine Warteliste für interessierte Anwender an.