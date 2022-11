Gute Mac-Apps aktualisiert: Pixelmator, Sparkle, SuperTuxKart, OBS

Für Videostreamer unverzichtbar. Das kostenfreie OBS Studio steht in Ausgabe 28.1 zum Download bereit und bringt so viele spezifische Neuerungen mit, dass ihr euch am besten durch die Update-Notizen scrollt .

Der Webseiten-Baukasten Sparkle, der die letzte größere Aktualisierung im Frühjahr verzeichnete, versteht sich in Version 4.5 nun ebenfalls auf den Einsatz unter macOS Ventura und kümmert sich fast ausschließlich um Fehlerverbesserungen und Optimierungen in der Webseitenausgabe.

