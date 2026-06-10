RetroMac simuliert alte Betriebssyteme

RetroMac hat nicht den Anspruch, die Produktivität bei der Arbeit am Mac zu steigern. Vielmehr wollte der hinter der Mac-App stehende Entwickler sich damit den persönlichen Wunsch erfüllen, per Mausklick eine kleine Zeitreise in die Mac-Vergangenheit anzutreten.

Die Software legt verschiedene visuelle Effekte über den Bildschirminhalt, ohne Programme oder Dateien selbst zu verändern. So erscheint die aktuelle Arbeitsumgebung plötzlich im Stil eines alten Macintosh oder von Systemen wie Windows 98, Windows XP oder BeOS.

Grafikfilter verändern die Oberfläche

Nach Angaben des Entwicklers arbeitet die Anwendung mit sogenannten Shadern. Dabei handelt es sich um Grafikfilter, die das Erscheinungsbild von Fenstern, Anwendungen und dem gesamten Desktop in Echtzeit verändern können. Zu den verfügbaren Effekten zählen unterschiedliche Darstellungen von Röhrenmonitoren, Bildstörungen im Stil älterer Videokassetten sowie Farbprofile, die an klassische Spielkonsolen oder Heimcomputer erinnern sollen.

Derzeit stehen in RetroMac 20 verschiedene Shader zur Auswahl.. Die Filter werden durch verschiedene Designpakete ergänzt, die als Grundlage die Optik der alten Benutzeroberflächen nachbilden. Dabei lässt sich sogar das Dock von macOS austauschen. Statt der aktuellen Darstellung lässt sich ein Designstil verwenden, der sich an der Benutzeroberfläche der 1990er- und frühen 2000er-Jahre orientiert – inklusive angepasster Symbole und alternativer Transparenzeffekte.

Mit allen Features leistungshungrig

Die Tatsache, dass es sich hier um eine Grafikfunktion in Echtzeit handelt, schlägt sich natürlich auf die Systemleistung nieder. Daher bietet der Entwickler auch ressourcenschonendere Modi sowie vereinfachte Shader an, die weniger Rechenleistung benötigen.

Für den produktiven Arbeitsalltag ist RetroMac sicherlich nicht gedacht. Die Software lässt sich kostenlos nutzen. Wer zusätzliche Shader, eigene Voreinstellungen oder die erweiterten Kameraeffekte verwenden möchte, kann diese zum Pauschalpreis von 8,88 Euro freischalten.