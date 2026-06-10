Ubiquiti hat sein UniFi-Sicherheitsportfolio um interessante Neuerungen ergänzt. So hat der Anbieter von Netzwerktechnik nun nicht nur einen Rauch- und Kohlenmonoxidmelder, sondern auch einen Sensor zur Erkennung von E-Zigaretten-Dampf und zur Überwachung der Luftqualität im Programm. Beide Produkte sollen sich nahtlos in bestehende UniFi-Installationen integrieren lassen und richten sich vor allem an Unternehmen, Bildungseinrichtungen und größere Gebäudekomplexe.

Rauchmelder für das UniFi-System

Mit dem neuen UniFi Smoke Alarm integriert Ubiquiti erstmals einen Rauch- und Kohlenmonoxidmelder in das UniFi-Ökosystem. Das Gerät lässt sich wie reguläre Netzwerkkomponenten mithilfe der zentralen Software-Oberfläche von UniFi überwachen und konfigurieren. Die Kommunikation zwischen vernetzten Meldern soll mithilfe der Funktechnik SuperLink erfolgen, was auch zuverlässige Verbindungen über größere Entfernungen hinweg und durch Wände hindurch ermöglichen soll.

Der Melder kostet 95 Euro und wird mit einer integrierten Batterie ausgeliefert, die bis zu zehn Jahre hält. Falschalarme sollen sich über eine spezielle App unkompliziert stummschalten lassen. In Verbindung mit dem ebenfalls neu vorgestellten, für 213 Euro erhältlichen AI Speaker von Ubiquiti könne zudem der genaue Ort eines ausgelösten Alarms für alle Anwesenden hörbar automatisch gemeldet werden.

Sensor erkennt E-Zigaretten-Dampf

Ebenfalls neu ist ein kombinierter Vape- und Luftqualitätssensor für 106 Euro. Das Gerät wird per PoE mit Strom versorgt und soll unter anderem auch Dampf aus E-Zigaretten erkennen.

Als Zielgruppe sieht Ubiquiti insbesondere Schulen, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, die bestimmte Bereiche überwachen oder Regelverstöße schneller erkennen möchten.

Weitere Neuheiten für Zutrittskontrolle und Überwachung

Darüber hinaus hat der Hersteller auch einen neuen Fingerabdruckleser für Eingangssysteme vorgestellt und sein Programm an Sicherheitskameras erweitert. Die kompakte G6 Mini Dome ist für Innenräume vorgesehen und bietet eine 4K-Auflösung. Beim AI MultiSensor 2 handelt es sich um ein Modell mit zwei voneinander unabhängigen Kamerasensoren, das größere Bereiche mit weniger Installationspunkten abdecken soll.