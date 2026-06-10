Sicherheitsportfolio erweitert
Neue UniFi-Sensoren erkennen Rauch und E-Zigaretten-Dampf
Ubiquiti hat sein UniFi-Sicherheitsportfolio um interessante Neuerungen ergänzt. So hat der Anbieter von Netzwerktechnik nun nicht nur einen Rauch- und Kohlenmonoxidmelder, sondern auch einen Sensor zur Erkennung von E-Zigaretten-Dampf und zur Überwachung der Luftqualität im Programm. Beide Produkte sollen sich nahtlos in bestehende UniFi-Installationen integrieren lassen und richten sich vor allem an Unternehmen, Bildungseinrichtungen und größere Gebäudekomplexe.
Rauchmelder für das UniFi-System
Mit dem neuen UniFi Smoke Alarm integriert Ubiquiti erstmals einen Rauch- und Kohlenmonoxidmelder in das UniFi-Ökosystem. Das Gerät lässt sich wie reguläre Netzwerkkomponenten mithilfe der zentralen Software-Oberfläche von UniFi überwachen und konfigurieren. Die Kommunikation zwischen vernetzten Meldern soll mithilfe der Funktechnik SuperLink erfolgen, was auch zuverlässige Verbindungen über größere Entfernungen hinweg und durch Wände hindurch ermöglichen soll.
Der Melder kostet 95 Euro und wird mit einer integrierten Batterie ausgeliefert, die bis zu zehn Jahre hält. Falschalarme sollen sich über eine spezielle App unkompliziert stummschalten lassen. In Verbindung mit dem ebenfalls neu vorgestellten, für 213 Euro erhältlichen AI Speaker von Ubiquiti könne zudem der genaue Ort eines ausgelösten Alarms für alle Anwesenden hörbar automatisch gemeldet werden.
Sensor erkennt E-Zigaretten-Dampf
Ebenfalls neu ist ein kombinierter Vape- und Luftqualitätssensor für 106 Euro. Das Gerät wird per PoE mit Strom versorgt und soll unter anderem auch Dampf aus E-Zigaretten erkennen.
Als Zielgruppe sieht Ubiquiti insbesondere Schulen, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, die bestimmte Bereiche überwachen oder Regelverstöße schneller erkennen möchten.
Weitere Neuheiten für Zutrittskontrolle und Überwachung
Darüber hinaus hat der Hersteller auch einen neuen Fingerabdruckleser für Eingangssysteme vorgestellt und sein Programm an Sicherheitskameras erweitert. Die kompakte G6 Mini Dome ist für Innenräume vorgesehen und bietet eine 4K-Auflösung. Beim AI MultiSensor 2 handelt es sich um ein Modell mit zwei voneinander unabhängigen Kamerasensoren, das größere Bereiche mit weniger Installationspunkten abdecken soll.
Ich selber rauche nicht aber Vape Dampf ist soweit ich weiß ungefährlich für den Nebenstehenden Vielleicht unangenehm aber ungefährlich, aber so ist die Überwachung natürlich besser, je mehr überwacht desto besser oder wie?
Ungefährlich ist das Zeug auch nicht. Das setzt sich auch überall ab zwar nicht so extrem wie beim Rauchen aber so nen Schmierfilm gibts trotzdem gerade an Fensterscheiben sieht man das extrem. Elektrogeräte finden das auch nicht sonderlich geil.
„Als Zielgruppe sieht Ubiquiti insbesondere Schulen, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, die bestimmte Bereiche überwachen oder Regelverstöße schneller erkennen möchten.“
Das erschließt sich mir schon.
Selbst wenn es ungefährlich ist.
Genau, Vaper gehören zwangsüberwacht!
/s
ALLE! ;-)
Schau mal in die Schulen. Da „Vapen“ mittlerweile 11 Jährige. Gibt richtige „Dealerbanden“ die die E-Vapes dort anbieten. Da würde ich den Einsatz total befürworten.
Außerdem ist noch nicht klar wie sich ggf. Nanopartikel aus dem Dampf auf den Körper auswirken. Gibt erste Untersuchungen, dass diese die Blut/Hirn-Schranke überwinden können. Von daher genauso einzuordnen wie richtige Zigaretten. Wo nicht geraucht werden darf, sollte auch das Kram verboten werden. Ganz abgesehen vom Elektomüll durch „Einmal-Vapes“. Eine echte Seuche ist das.
So ein Schwachsinn. Natürlich schädigst du deine Mitmenschen in Innenräumen. Aber klar, will man nicht wahr haben. Man will ja gerne als vapor das Rauchverbot umgehen. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sollte sich um ein striktes untersagen kümmern.
Es geht um öffentliche Gebäude wo das Hausrecht durchgesetzt wird.
In den USA ist Videoüberwachung eher der Standard als die Ausnahme (Heimatmarkt des Produktes).
Vape Dämpfe können Acrolein, Acetaldehyd oder Formaldehyd enthalten- nicht empfehlenswert in der Nähe von Kindern oder Menschen mit Bluthochdruck.
Unbekannte verbrannte Inhalte in der Lift sind ungefährlich? Möchte das trotzdem nicht einatmen und das ist schon eine Form von Belästigung
Dann solltest du dich nochmal mit den Auswirkungen auseinandersetzen. Es gibt eine Reihe von negativen Auswirkungen neben den bereits genannten sind z.B. Asthmatiker alleine durch die enthaltenen Geruchsstoffe gefährdet. Je nach Schwere deren Erkrankung, kann das wirklich uncool sein. Wenn du Nikotin mit drin hast, ist das selbstverständlich auch ungesund für die passiv einatmenden.
Und davon ab ist es auch einfach eine Belästigung für Menschen die es nicht möchten. Das ist genauso wie z.B. laute Musik im bus oder Ähnliches.
Ob man die Überwachung nun braucht steht auf einem anderen Blatt, ich denke aber man sollte sich rücksichtsvoll verhalten.
Ungefährlich für den Nebenstehenden? Nun ich hab hochgradiges Asthma mit Dauermedikation und so. Deshalb würde ich diese Aussage nicht unterschreiben. Gerade wenn man als Nebenstehender nicht weiß, was denn da tatsächlich konsumiert wird und man notgedrungen passiv mit konsumiert.
Thema Überwachung. Es kommt eben drauf an, was man möchte. In der Küche z. B. wird oft kein Rauchmelder wegen den Koch-Dünsten installiert. Aber gerade hier kann ja mal was brennen. Schaltet die Pfanne mit Öl ein und geht „kurz“ weg weil es ja dauert bis das Cerankochfeld heiß wird. Nach einer halben Stunde steht der Raum in Flammen, wenn man zurück kommt. Von daher ist es schon interessant, unterschiedliche Dämpfe zu erkennen und nur im Notfall Alarm zu geben.
Oder möchte man die Luftqualität generell überwachen, ergibt eine solche Unterscheidung u. U. auch Sinn.
Bin gerade etwas verwundert, wie Vaper-Dampf vom Dampf aus der Dusche unterschieden wird?
Die Rauchmelder sind leider ein wenig teuer. Wenn man nicht nur 1 davon braucht, zumal die nach 10 Jahren dann entsorgt werden müssen. Ansonsten super Integration und Funktion.
Überall hört man, das bauen zu teuer wird und dann kaufen Leute freiwillig Rauchmelder für 100 statt für 10 Euro das Stück.
Bei X-Sense kommt man im Angebot schon mal auf um die 20€/Gerät … dass kann man wenigstens noch rechtfertigen: mit der erhöhten Sicherheit vernetzter Geräte, die alle gleichzeitig Alarm geben und dabei sogar ansagen, wo es wahrscheinlich brennt sowie mit den Benachrichtigung über die App, die man auch erhält, wenn man unterwegs ist (und vielleicht den Kuchen im Ofen vergessen hat).
Lassen sie sich wie Shellies ohne Basisstation per Wlan in Netzwerke einbinden?
Nein – nur per SuperLink Netzwerk (also vrsl. Unifis eigenes System)
Danke!
Kann jemand gute und günstige vernetzte Rauchmelder empfehlen? Wir brauchen so um die 15 Stück.
Xsense Bewertungen leider zu schlecht.
Meine Güte, lass die Vaper doch vapen. Da macht sich aktuell eine Überwachungsmentalität breit die irgendwann jeden mit irgendwas treffen wird.
Was bist du für ein Egomane ? Respekt und rücksichtslos.
Ich will aber weiterhin im Hotel oder AirBnB ungestört vapen. Keine Lust auf Piepgeräusche!
Wo in der Schweiz kann man das bestellen?