Google macht sein KI-Abo für Einsteiger günstiger

Der Wettbewerb der KI-Anbieter zeigt mittlerweile auch positive Effekte für Verbraucher, die mehr als nur die kostenlos verfügbaren Varianten von ChatGPT und Co. nutzen wollen. Google hat den Einstiegspreis für seine erweiterten Gemini-Dienste von 7,99 Euro auf 4,99 Euro gesenkt und zudem den Leistungsumfang des Pakets erhöht.

Google AI Plus, das kleinste von Google angebotene KI-Abo, wurde erst vor wenigen Monaten eingeführt. Das Paket reiht sich zwischen der kostenlosen Nutzung der Google-KI und den an professionelle Nutzer gerichteten Angeboten Google AI Pro und Google AI Ultra ein. Enthalten sind neben höheren Nutzungslimits für Google Gemini auch zusätzliche KI-Funktionen sowie Speicherplatz in der Google Cloud.

Doppelter Cloud-Speicher inklusive

Zusätzlich zur Preissenkung verdoppelt Google auch den enthaltenen Cloud-Speicher. Abonnenten von Google AI Plus steht fortan 400 statt bislang 200 GB Cloud-Speicher für Gmail, Google Drive und Google Fotos zur Verfügung.

Wer bereits für Google AI Plus bezahlt, profitiert vom Zeitpunkt der nächsten Abrechnung an von den neuen Konditionen. Neue Nutzer können das Paket ab sofort zum Monatspreis von 4,99 Euro buchen. Der erweiterte Speicherplatz soll ebenfalls innerhalb der nächsten Tage für alle Neu- und Bestandskunden verfügbar sein.

Neue Option mit 2 TB Speicher

Darüber hinaus bietet Google nun auch eine Variante seines AI-Plus-Abos an, die 2 TB Cloud-Speicherplatz beinhaltet. Für diese Option bezahlt man monatlich 9,99 Euro und als zusätzlicher Bonus sind erweiterte Funktionen für Google Meet und den Google Kalender erhalten.

Die zusätzlich verfügbaren Pakete Google AI Pro und Google AI Ultra richten sich an intensive und professionelle Nutzer. So beinhaltet Google AI Pro zum Monatspreis von 21,99 Euro nicht nur deutlich höhere Limits für die KI-Nutzung, sondern wie der ab 99,99 Euro im Monat erhältliche Tarif Google AI Ultra auch Dienste wie Google Home Premium und eine YouTube-Mitgliedschaft.