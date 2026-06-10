ifun.de — Apple News seit 2001. 46 430 Artikel

Ab 4,99 Euro und doppelter Speicherplatz

Google macht sein KI-Abo für Einsteiger günstiger
Artikel auf Mastodon teilen.
6 Kommentare 6

Der Wettbewerb der KI-Anbieter zeigt mittlerweile auch positive Effekte für Verbraucher, die mehr als nur die kostenlos verfügbaren Varianten von ChatGPT und Co. nutzen wollen. Google hat den Einstiegspreis für seine erweiterten Gemini-Dienste von 7,99 Euro auf 4,99 Euro gesenkt und zudem den Leistungsumfang des Pakets erhöht.

Google AI Plus, das kleinste von Google angebotene KI-Abo, wurde erst vor wenigen Monaten eingeführt. Das Paket reiht sich zwischen der kostenlosen Nutzung der Google-KI und den an professionelle Nutzer gerichteten Angeboten Google AI Pro und Google AI Ultra ein. Enthalten sind neben höheren Nutzungslimits für Google Gemini auch zusätzliche KI-Funktionen sowie Speicherplatz in der Google Cloud.

Doppelter Cloud-Speicher inklusive

Zusätzlich zur Preissenkung verdoppelt Google auch den enthaltenen Cloud-Speicher. Abonnenten von Google AI Plus steht fortan 400 statt bislang 200 GB Cloud-Speicher für Gmail, Google Drive und Google Fotos zur Verfügung.

Google Ki Abos

Wer bereits für Google AI Plus bezahlt, profitiert vom Zeitpunkt der nächsten Abrechnung an von den neuen Konditionen. Neue Nutzer können das Paket ab sofort zum Monatspreis von 4,99 Euro buchen. Der erweiterte Speicherplatz soll ebenfalls innerhalb der nächsten Tage für alle Neu- und Bestandskunden verfügbar sein.

Neue Option mit 2 TB Speicher

Darüber hinaus bietet Google nun auch eine Variante seines AI-Plus-Abos an, die 2 TB Cloud-Speicherplatz beinhaltet. Für diese Option bezahlt man monatlich 9,99 Euro und als zusätzlicher Bonus sind erweiterte Funktionen für Google Meet und den Google Kalender erhalten.

Die zusätzlich verfügbaren Pakete Google AI Pro und Google AI Ultra richten sich an intensive und professionelle Nutzer. So beinhaltet Google AI Pro zum Monatspreis von 21,99 Euro nicht nur deutlich höhere Limits für die KI-Nutzung, sondern wie der ab 99,99 Euro im Monat erhältliche Tarif Google AI Ultra auch Dienste wie Google Home Premium und eine YouTube-Mitgliedschaft.
10. Juni 2026 um 08:28 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.430 weitere hätten wir noch.
    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kann jemand mehr Infos geben wie viel das mit Gemini bringt?

    • Wenn du nur mit Gemini chattest, brauchst kein Abo. Sobald du auf Speicher oder andere Modelle für Video, Bild usw. angewiesen bist, würde ich dir ein Abo empfehlen.

      Allein und dir die Wartezeit zu verkürzen oder gänzlich zu eliminieren.

      Vieles was in der Google Konferenz gezeigt wurde, gibt es nur im Ultra Paket und einiges auch erst in den USA.

  • Google pro = 4x free = 22€
    Google plus = 2x free = 5€
    Google maxle = 5x pro(110€) = 10x plus(50€) = 20x free =100€

    Google max = 20xpro(440€)= 40xplus(200€) = 80x free = 220€

    Wem es rein um AI geht läuft besser mit 2x plus Account als 1x pro. Oder 10xplus statt 1x maxle

  • Dies hört sich gut an. Mich würde interessieren, ob etwas an der Nutzung der Chats zum Training geändert wurde. Würde gerne meine Daten nicht zum Training freigeben und gleichzeitig meine Chat Verläufe behalten.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46430 Artikel in den vergangenen 8996 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven