Ab 4,99 Euro und doppelter Speicherplatz
Google macht sein KI-Abo für Einsteiger günstiger
Der Wettbewerb der KI-Anbieter zeigt mittlerweile auch positive Effekte für Verbraucher, die mehr als nur die kostenlos verfügbaren Varianten von ChatGPT und Co. nutzen wollen. Google hat den Einstiegspreis für seine erweiterten Gemini-Dienste von 7,99 Euro auf 4,99 Euro gesenkt und zudem den Leistungsumfang des Pakets erhöht.
Google AI Plus, das kleinste von Google angebotene KI-Abo, wurde erst vor wenigen Monaten eingeführt. Das Paket reiht sich zwischen der kostenlosen Nutzung der Google-KI und den an professionelle Nutzer gerichteten Angeboten Google AI Pro und Google AI Ultra ein. Enthalten sind neben höheren Nutzungslimits für Google Gemini auch zusätzliche KI-Funktionen sowie Speicherplatz in der Google Cloud.
Doppelter Cloud-Speicher inklusive
Zusätzlich zur Preissenkung verdoppelt Google auch den enthaltenen Cloud-Speicher. Abonnenten von Google AI Plus steht fortan 400 statt bislang 200 GB Cloud-Speicher für Gmail, Google Drive und Google Fotos zur Verfügung.
Wer bereits für Google AI Plus bezahlt, profitiert vom Zeitpunkt der nächsten Abrechnung an von den neuen Konditionen. Neue Nutzer können das Paket ab sofort zum Monatspreis von 4,99 Euro buchen. Der erweiterte Speicherplatz soll ebenfalls innerhalb der nächsten Tage für alle Neu- und Bestandskunden verfügbar sein.
Neue Option mit 2 TB Speicher
Darüber hinaus bietet Google nun auch eine Variante seines AI-Plus-Abos an, die 2 TB Cloud-Speicherplatz beinhaltet. Für diese Option bezahlt man monatlich 9,99 Euro und als zusätzlicher Bonus sind erweiterte Funktionen für Google Meet und den Google Kalender erhalten.
Die zusätzlich verfügbaren Pakete Google AI Pro und Google AI Ultra richten sich an intensive und professionelle Nutzer. So beinhaltet Google AI Pro zum Monatspreis von 21,99 Euro nicht nur deutlich höhere Limits für die KI-Nutzung, sondern wie der ab 99,99 Euro im Monat erhältliche Tarif Google AI Ultra auch Dienste wie Google Home Premium und eine YouTube-Mitgliedschaft.
Kann jemand mehr Infos geben wie viel das mit Gemini bringt?
Wenn du nur mit Gemini chattest, brauchst kein Abo. Sobald du auf Speicher oder andere Modelle für Video, Bild usw. angewiesen bist, würde ich dir ein Abo empfehlen.
Allein und dir die Wartezeit zu verkürzen oder gänzlich zu eliminieren.
Vieles was in der Google Konferenz gezeigt wurde, gibt es nur im Ultra Paket und einiges auch erst in den USA.
Google pro = 4x free = 22€
Google plus = 2x free = 5€
Google maxle = 5x pro(110€) = 10x plus(50€) = 20x free =100€
Google max = 20xpro(440€)= 40xplus(200€) = 80x free = 220€
Wem es rein um AI geht läuft besser mit 2x plus Account als 1x pro. Oder 10xplus statt 1x maxle
Sind den pro Stufe nicht auch andere Modelle verfügbar?
Dies hört sich gut an. Mich würde interessieren, ob etwas an der Nutzung der Chats zum Training geändert wurde. Würde gerne meine Daten nicht zum Training freigeben und gleichzeitig meine Chat Verläufe behalten.
Immer noch so, deaktiviert kannst du deinen Verlauf/Aktivität/Chats 72 Stunden folgen.