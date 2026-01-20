Resurf für macOS sammelt und verwaltet digitale Inhalte

Mit Resurf steht für macOS ein neues Tool zur Verfügung, das sich auf das schnelle Erfassen und Wiederfinden digitaler Inhalte konzentriert. Entwickelt wird die Anwendung von einem unabhängigen Design Engineer, der nach eigenen Angaben eine ruhige und möglichst bequeme Lösung für Notizen, Links und Dokumente gesucht hat.

Die App soll dabei helfen, Gedanken und Materialien festzuhalten, ohne den aktuellen Arbeitsfluss zu unterbrechen oder zwischen Fenstern wechseln zu müssen.

Schnelles Erfassen ohne Kontextwechsel

Resurf versteht sich als Kombination aus Schnellablage und persönlicher Bibliothek. Inhalte lassen sich per Tastenkürzel, Drag and Drop oder Direktaufnahme erfassen. Unterstützt werden unter anderem Texte, Weblinks, Bilder, PDFs und weitere Medien.

Alles landet zunächst in einem zentralen Posteingang. Die eigentliche Strukturierung erfolgt später, wenn Zeit dafür ist. Nutzer können Inhalte in sogenannte Spaces verschieben, mit Schlagworten versehen oder mit Notizen ergänzen.

Ein zentrales Feature ist die systemweite Suchfunktion innerhalb der App. Sie erlaubt das Filtern nach Inhaltstyp, Stichwörtern, Farben, Zeiträumen oder selbst angelegten Kategorien. Ergänzt wird dies durch ein Spotlight ähnliches Suchfeld, mit dem sich Einträge per Tastatur schnell aufrufen lassen.



Lokale Speicherung und integrierte Ansicht

Gespeichert wird lokal: Alle Inhalte bleiben auf dem eigenen Mac und werden nicht automatisch in eine Cloud übertragen. Damit richtet sich Resurf an Nutzer, die Wert auf Kontrolle über ihre Daten legen oder bewusst offline arbeiten möchten.

Zusätzlich bringt die App einen integrierten Lesemodus für Webartikel sowie einen eigenen PDF-Viewer mit. Inhalte können so innerhalb der Anwendung betrachtet werden, ohne zusätzliche Browserfenster zu öffnen.

Aktuell ist Resurf als Beta verfügbar und kann kostenlos getestet werden. Für eine dauerhafte Nutzung wird ein Lizenz zum Einmalkauf für $29 angeboten.