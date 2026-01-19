Ab März: Amazon beendet Vermischung von Händlerbeständen

Amazon will ab Ende März 2026 das sogenannte Commingling, also die Vermischung identischer Händlerbestände im eigenen Versandnetz beenden. Die Änderung betrifft die gesamte Lieferkette und ist nicht auf einzelne Märkte beschränkt.

Bisher konnten Kunden bei Amazon zwar bei einem bestimmten Anbieter bestellen, erhielten die Ware mitunter jedoch aus dem nächstgelegenen Lagerbestand eines anderen Verkäufers, sofern Produkt und Barcode übereinstimmten. Ziel dieser Praxis war es, Lieferzeiten zu verkürzen. Nach Einschätzung des Unternehmens ist dieser Schritt inzwischen entbehrlich, da Händler ihre Lagerbestände weltweit stärker regional verteilt haben und schnelle Zustellung auch ohne gemeinsame Bestände möglich ist.

Klare Zuordnung soll Vertrauen stärken

Ein zentrales Motiv der Umstellung ist die bessere Rückverfolgbarkeit von Waren. Wenn identische Produkte verschiedener Anbieter gemeinsam behandelt werden, lässt sich im Problemfall nur schwer feststellen, aus welchem Bestand eine konkrete Einheit stammt. Das hat in der Vergangenheit zu Konflikten geführt, etwa bei Fälschungen, Qualitätsabweichungen oder manipulierten Rücksendungen. Für Käufer entsteht dabei Unsicherheit, selbst wenn sie bewusst einen bestimmten Verkäufer auswählen.

Mit der klaren Trennung der Bestände wird Verantwortung fortan eindeutiger. Reklamationen, Rückrufe oder Sperrungen lassen sich dem tatsächlichen Einlieferer zuordnen. Auch bei sensiblen Warengruppen, etwa Elektronik, Körperpflege oder Produkten mit Haltbarkeitsdaten, gewinnt diese Transparenz an Bedeutung, da hier nicht nur das Modell, sondern auch Herkunft und Lagerhistorie relevant sind.

Neue Barcode-Regeln verändern Abläufe

Technisch setzt Amazon dafür stärker auf eine eindeutige Kennzeichnung einzelner Einheiten mit eigenen Barcodes. Herstellerbarcodes wie UPC oder ISBN identifizieren lediglich den Produkttyp, nicht den Verkäufer. Amazons Barcodes erlauben hingegen die Zuordnung zu einem konkreten Anbieter.

Einfach gesagt macht Amazon künftig einen klaren Unterschied zwischen Markeninhabern und Wiederverkäufern. Gehört einem Unternehmen die Marke und ist es bei Amazon entsprechend registriert, reicht bei Produkten mit Herstellerbarcode der vorhandene Code aus. Ein zusätzlicher Amazon Aufkleber ist dann nicht mehr notwendig.

Händler, die Produkte nur weiterverkaufen, müssen dagegen immer einen Amazon Barcode verwenden. Das gilt auch dann, wenn auf dem Artikel bereits ein Herstellerbarcode vorhanden ist. Produkte ohne Herstellerbarcode benötigen grundsätzlich einen Amazon Barcode, unabhängig davon, wer sie verkauft.

Die Umstellung erfolgt schrittweise, da bestehende Lagerbestände weiter abverkauft werden.