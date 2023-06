AirPlay im Hotel: Apples neue TV-Funktion startet noch 2023

Der auf Unterhaltungselektronik spezialisierte Hardware-Anbieter LG Electronics ist das erste Industrieschwergewicht, das Apples neue AirPlay-Funktion in internationale Hotelzimmer bringen wird. Dies kündigte der Konzern mit Sitz in Südkorea jetzt per Pressemitteilung an.

Neue Funktion von iOS 17

Apple hatte im Rahmen der iOS-17-Präsentation zur WWDC-Entwicklerkonferenz angekündigt, die AirPlay-Nutzung in fremden Netzwerken vereinfachen zu wollen. Den AirPlay-Einsatz in Hotels führte der Konzern damals ausdrücklich an.

Apple will so die Wiedergabe von Film- und Musikinhalten in fremden Umgebungen vereinfachen und die Direktverbindungen zwischen Geräten zulassen, die nicht im selben WLAN funken.

Apple hatte angekündigt den Verbindungsaufbau über einen QR-Code realisieren zu wollen, den Anwender vor Beginn der Datenübertragungen am TV abscannen müssten, um das eigene Gerät so zur Kontaktaufnahme mit der Hotel-Hardware zu überreden.

Die neue Funktion soll Teil von iOS 17 sein, wird aber nicht direkt zum Debüt des neuen Betriebssystem verfügbar sein, sondern wird erst später im Jahr nachgeliefert.

LG Electronics unterstreicht in der jetzt ausgegebenen Pressemitteilung, dass man eng mit Apple zusammengearbeitet habe um die Nutzung der neuen Funktion so einfach wie möglich zu machen.

Nur für aktuelle Hotel-TVs

Geplant sei, die ersten Hotelfernseher noch in diesem Jahr mit der neuen Funktion auszustatten. Allerdings werden laut LG Electronics nur die „Modellreihen aktuelle Jahrgänge“ über das neue Feature verfügen.

Bei LG Electronics zeigt man sich zudem zuversichtlich, dass die neue Funktion Reisende locken wird: Hotels die die Funktion anbieten würden, so der Konzern, hätten einen unmittelbaren Vorsprung bei Reisenden, die auf Apples Hardware setzen würden und könnten so die Zufriedenheit der Gäste steigern.