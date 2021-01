Resolutionator 2.0: Monitor-Auflösungen wie Unterhosen wechseln

Mac-Anwender spielen für gewöhnlich nur selten an den Monitorauflösungen ihres Systems herum. Hat man sich auf eine präferierte Auflösung festgelegt – häufig den Systemstandard – ist diese bis zum Wechsel des Rechners beziehungsweise des angeschlossenen Bildschirms geradezu in Stein gemeißelt.

Ausnahmen gibt es natürlich trotzdem: Vor allem Anwender, die regelmäßig mit Applikationen hantieren die viel „screen real estate“ für sich beanspruchen, verirren sich hin und wieder vielleicht doch in die Monitor-Konfiguration der macOS-Systemeinstellungen.

Schnellzugriff auf alle Auflösungen

Stellt man den Betriebsmodus hier von der Standardanzeige auf „Skaliert“ um, lässt sich der Platz auf dem Bildschirm auf Kosten der Lesbarkeit einzelner Bedienelemente vergrößern.

Um diesen Eingriff etwas komfortabler zu machen bietet sich die Mac-Anwendung Resolutionator an, die jetzt in Version 2.0 vorliegt und euch den Abstecher in die Systemeinstellungen ersparen kann.

Resolutionator ändert die gewünschte Auflösung direkt in der Mac-Menüleiste und merkt sich eure präferierten Bildschirmverhältnisse hier zum Schnellzugriff in einem übersichtlichen Menü.

Vollversion für $3

Vom Entwickler auch für den Einsatz auf Macs mit Apples M1-Prozessoren optimiert (hier versprechen die Macher einen instantanen Wechsel der Auflösung ohne Wartezeit), kann der Resolutionator über Tastatur-Kurzbefehle oder mit der Maus bedient werden, lässt sich kostenlos ausprobieren und verlangt für die anschließend benötigte Lizenz überschaubare $3.

Ein weiteres Feature des Monitor-Tools ist das Angebot zusätzlicher Monitor-Auflösungen, die euch das Mac-Betriebssystem in den Einstellungen von Monitor und Retina Display nicht anbietet. Statt lediglich die 3-5 Standard-Auflösungen einzublenden, offeriert Resolutionator alle Auflösungen, die vom anschlossenen Monitor unterstützt werden.

Resolutionator im Video