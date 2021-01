ALDI Fotos: Neue Mac-App, neuer Partner, neue Preise

Der Lebensmittel-Discounter ALDI hat seinen Foto-Service zum neuen Jahr grundlegend überarbeitet und bietet nicht nur eine aktualisierte Bestell-Software für Kunden von ALID Nord und ALDI Süd an, fortan wird auch die Druck-Produktion über den neuen Partner Picanova abgewickelt, den ALDI als „Weltmarktführer im Bereich individuelle Wanddekoration“ beschreibt.

Picanova existiert seit 2006, hat seinen Hauptsitz in Köln und fertigt die Foto-Aufträge an sechs Produktionsstandorten. Die neue Kooperation soll „Premium-Qualität zum ALDI Preis“ liefern. Dieser schlägt sich zum Auftakt der neuen Kooperation in einem zeitlich befristeten Angebot nieder, das noch bis zum 10. Januar in Anspruch genommen werden kann.

20 kostenlose Fotoabzüge

Bis dahin lassen sich nicht nur mehrere Gratis-Druck-Produkte ordnern, bei denen lediglich die Versandkosten bezahlt werden müssen, zusätzlich reduziert der von ALDI ausgegebene Gutscheincode NEU2021 mehrere Produkte im Lineup des Foto-Dienstleisters. Darunter:

Fotobücher (A4, Hardcover, 24 Seiten) für 6,99 statt 14,90 Euro.

Leinwände (60 x 40 cm) für 9,99 statt 31,90 Euro.

Acryglasdrucke (40 x 30 cm) für 9,99 statt 29,99 Euro.

Wandkalender in A3 und A4 sind 46% bzw. 49% günstiger.

Maximal 5 Euro Versandkosten

Die Versandkosten bei ALDI Fotos betragen maximal 4,99 Euro – pro Warenkorb ist allerdings nur eine Aktionsbestellung zulässig.

Zur Bestellung bietet ALDI Fotos eine Fotosoftware für Mac-Nutzer an, die sich ab Mac OS X 10.9 installieren lässt (und auch so aussieht). Die bisherige Desktop-Applikation mit dem blauen Logo, die „ALDI Bestellsoftware.app“, ist nicht mehr funktionsfähig und muss deinstalliert werden.

Wir sind schon länger auf der Suche nach einem Foto-Druck-Anbieter, mit schlichten Bestell-Applikationen, sind bislang aber noch nicht fündig geworden.