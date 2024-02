Reor für Mac: Freie und gänzlich lokale KI-Notizverwaltung

Das quelloffene Projekt Reor gilt es im Auge zu behalten. Die Mac-Anwendung will euch bei der Verwaltung persönlicher, privater Notizen helfen und setzt dafür auf die Hilfe von künstlicher Intelligenz.

Verknüpft Ähnliches automatisch

Der Unterschied zu vielen anderen Angeboten aus derselben Kategorie: Reor ist eine Open-Source-Anwendung, die keine Abhängigkeiten in der Cloud besitzt, sondern ein lokales KI-Modell ausführt und auf dieses zugreift, um die eigenen Notizen zu durchforsten, miteinander zu verlinken und durchsuchbar zu machen.

Reor setzt ein Verzeichnis mit Markdown-Dateien voraus, lässt sich also hervorragend in Kombination mit Zettelkasten-Lösungen wie etwa Obsidian einsetzen und kann so eine neue Perspektive auf die eigene Notizsammlung bieten, ohne die persönlich präferierte Struktur dabei durcheinander zu bringen.

Noch steckt der kostenfreie Mac-Download in den Kinderschuhen und ist alles andere als einfach zu installieren. Anwender müssen nicht nur die Mac-Anwendung laden, sondern auch ein vorbereitetes KI-Modell, das anschließend in der Konfiguration von Reor eingetragen werden muss. Aktuell nutzt der Download Metas LLaMA-Modell, um die Inhalte der eigenen Notizen zu verstehen.

Für grundsätzlich interessierte Anwender sind nach Angaben des Entwicklers vor allem die folgenden vier Punkte relevant: