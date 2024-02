3D-Spiele und Kurzvideos: Apple und TikTok berieseln die Apple Vision Pro

Sowohl Apple selbst als auch der chinesische Kurzvideo-Dienst TikTok haben heute neue Entertainment-Inhalte für die Apple Vision Pro angekündigt. Während Apple auf das hauseigene Spiele-Abonnement Apple Arcade verweist und die Verfügbarkeit von 12 neuen, räumlichen Spielen bewirbt, hat sich der beliebte Kurzvideo-Dienst TikTok auf dem Nachrichtenportal X zu Wort gemeldet.

TikTok auf der Apple Vision Pro

Wie TikTok mitteilt, ist das Videoportal mit über 1 Milliarde aktiven Nutzern jetzt mit einer neuen, räumlichen Anwendung auf der Apple Vision Pro verfügbar. Hier würde man eine völlig neue, immersive Ansicht für den „For You“-Feed anbieten und sei damit nun nativ für den Einsatz auf Apples Datenbrille vorbereitet.

TikTok gehört damit zu den ersten großen sozialen Plattformen, die sich für den Bau einer speziellen Vision Pro-Applikation entschieden haben. Andere Schwergewichte wie Netflix, YouTube und auch Spotify haben noch keine nativen Anwendungen für die Vision Pro vorgelegt.

Apple Arcade mit 12 Spielen

Das Spiele-Abonnement Apple Arcade hat sich seinerseits mit zwölf räumlichen Titeln auf Anwender der Apple Vision Pro vorbereitet, die das Headset nicht nur zum Arbeiten und zum Konsumieren von Medien nutzen, sondern auch zum Spielen einsetzen möchten.



Zu den jetzt auf Apple Arcade verfügbaren Titeln zählen Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Patterned, Illustrated, Wylde Flowers, stitch., Synth Riders, LEGO Builder’s Journey, Bloons TD 6 und Super Fruit Ninja.

Die neuen, räumlichen Spiele ergänzen die 250 bereits auf Apple Arcade verfügbaren Titel und werden von Apple mit zahlreichen Demo-Videos in dieser Übersicht vorgestellt.

Zudem hat Cupertino angekündigt, auch das Sandboarding-Spiel Alto’s Odyssey, das Adventure Gibbon und das Aufbauspiel Spire Blast von Orbital Knight auf die Vision Pro bringen zu wollen.