Audio Converter: Einfache Mac-App konvertiert Audiodateien

Die Softwareschmiede MediaHuman bietet mehrere kleine Mac-Anwendungen zur Arbeit mit Mediendateien an. Neben einem Video-Downloader, einem MP3-Converter für Googles Video-Plattform YouTube und einem schlichten Audio-Recorder für das macOS-Dock steht mit dem Audio Converter eine grundsätzlich kostenlose Mac-Anwendung zum Umwandeln zahlreicher Audioformate zum Download bereit.

Konvertiert komplett kostenlos

Die Anwendung ist dafür gedacht, ausgewählte Audiodateien in nahezu beliebige Zielformate zu überführen. Der Audio Converter versteht sich darauf, komprimierte Formate wie MP3, AAC, WMA und OGG zu verarbeiten, kann aber auch mit verlustfreien Formaten wie FLAC, Apple Lossless, AIFF und WAV umgehen.

Der Audio Converter lässt sich kostenlos laden und einsetzen, verfügt allerdings auch über eine Handvoll Premium-Funktionen, zu denen die optionale Lautstärkebeeinflussung und das automatische Umbenennen von Dateien zählen. Wer beide Funktionen nicht benötigt, der kann die Mac-Anwendung komplett kostenlos einsetzen. Wer die Premium-Effekte und das Feature für die automatische Umbenennung freischalten möchte, zahlt einmalig 14 Euro für die Lizenz.

Zielformat granular konfigurierbar

In der Anwendung lässt sich im Detail konfigurieren, welches Ausgabeformat bevorzugt wird und in welcher Qualität die Audiodateien konvertiert werden sollen.

Der Audio Converter ist eine nette Alternative zum Alleskönner Permute, kann seine Ausgabe direkt in Apples Musik-Anwendung speichern und ist in der Lage, mehrere Dateien in einem Rutsch zu konvertieren. Wer möchte, kann sich CUE-Dateien ausgeben und Dateinamen auf Basis vorhandener ID3-Texte generieren lassen. Der Audio Converter wurde Anfang des Monats aktualisiert, ist nur 43 Megabyte klein und steht auf dieser Projektseite zum Download für macOS und Windows bereit.