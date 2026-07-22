Reolink startet Dreifach-Kamera und ausdauernde Video-Türklingel

Reolink erweitert sein Angebot an Überwachungskameras und Video-Türklingeln um zwei neue Modelle. Die OMVI 3i WiFi soll mit drei Objektiven größere Grundstücke lückenloser abdecken. Die Video Doorbell der zweiten Generation setzt dagegen auf einen besonders sparsamen WLAN-Chip und soll mit einer Akkuladung bis zu 300 Tage durchhalten.

Panorama und Nahaufnahme gleichzeitig

Die Reolink OMVI 3i WiFi kombiniert eine fest ausgerichtete Panoramakamera mit zwei Objektiven und insgesamt 10 Megapixeln mit einer beweglichen 8-Megapixel-Kamera. Die obere Kamera erfasst einen 180 Grad breiten Bereich, während sich das untere Objektiv schwenken und neigen lässt.

Erkennt die Panoramakamera eine Bewegung, übernimmt das bewegliche Objektiv die Verfolgung. Die von Reolink „SyncTrack“ genannte Funktion hält Personen, Fahrzeuge oder Tiere automatisch im Bild. Eine zusätzliche Automatik zoomt auf das erkannte Objekt und richtet den Bildausschnitt neu aus.

In der Reolink-App und im Desktop-Client lassen sich Panorama und Nahaufnahme gleichzeitig betrachten. Bei Bedarf können Nutzer zudem eine Stelle in der Übersicht auswählen und die bewegliche Kamera dorthin ausrichten. Das Prinzip erinnert an die von uns bereits vorgestellte Reolink Argus Track, die ebenfalls Übersicht und Detailansicht miteinander kombiniert.

Lokale KI-Suche ohne Monatsgebühr

Die integrierte ReoNeura-KI soll nicht nur Objekte unterscheiden und Fehlalarme reduzieren, sondern auch eine lokale Videosuche ermöglichen. Nutzer können Aufnahmen damit gezielt nach bestimmten Ereignissen durchsuchen, ohne das Material zunächst in eine Cloud zu übertragen.

Videos lassen sich auf einer microSD-Karte mit bis zu 512 Gigabyte oder einem Reolink-NVR speichern. Für die lokale Aufzeichnung und die intelligenten Funktionen wird kein Abonnement benötigt. Diesen Ansatz verfolgt Reolink auch bei der kürzlich von uns vorgestellten Solar Floodlight Cam.

Die wetterfeste OMVI 3i WiFi ist ab sofort für 319,99 Euro erhältlich. Eine kabelgebundene PoE-Ausführung wird ebenfalls angeboten.

Video-Türklingel mit bis zu 300 Tagen Laufzeit

Die neue Reolink Video Doorbell der zweiten Generation nimmt Videos mit 4 Megapixeln im quadratischen 1:1-Format auf. Das Sichtfeld von jeweils 150 Grad in der Horizontalen und Vertikalen soll Besucher und abgestellte Pakete vollständig erfassen.

Die lokale Objekterkennung unterscheidet zwischen Personen, Fahrzeugen, Tieren und Paketen. Aufnahmen können auf einer microSD-Karte mit bis zu 512 Gigabyte, einem Reolink Home Hub, einem NVR oder einem FTP-Server gesichert werden. Auch hier bleiben die wesentlichen Funktionen ohne Monatsgebühr nutzbar.

Reolink nennt eine Akkulaufzeit von bis zu 300 Tagen, legt dabei allerdings lediglich fünf Minuten tägliche Aufzeichnung zugrunde. Bei häufigen Bewegungen vor der Haustür dürfte der Akku entsprechend früher geladen werden müssen.

Daueraufzeichnung nur mit Kabel

Alternativ kann die Türklingel mit einer vorhandenen Klingelleitung verbunden werden. Im kabelgebundenen Betriebsmodus sind dann auch eine kontinuierliche Aufzeichnung und Voraufnahmen möglich. Im reinen Akkubetrieb zeichnet die Kamera ausschließlich bei erkannten Ereignissen auf.

Die Türklingel unterstützt Dualband-WLAN, Zwei-Wege-Audio sowie Google Assistant, Alexa und IFTTT. Eine HomeKit-Integration führt Reolink weiterhin nicht auf. Das Vorgängermodell haben wir bereits ausführlich ausprobiert und auch das neue nehmen wir aktuell unter die Lupe.

Die Reolink Video Doorbell der zweiten Generation ist ab sofort zum Preis von 139,99 Euro erhältlich.