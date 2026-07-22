Samsung kopiert die Apple Card – und bietet mehr Cashback

Samsung folgt dem Vorbild von Apple und bringt in den USA eine eigene Kreditkarte auf den Markt. Die neue Galaxy Card wird von Barclays ausgegeben, nutzt das Visa-Netzwerk und ist eng mit Samsung Wallet verzahnt. Anträge können seit Heute gestellt werden.

Die Karte ist sowohl in einer virtuellen Variante als auch als physische Metallkarte erhältlich. Über Samsung Wallet sollen Kunden ihre Ausgaben kontrollieren, Rückvergütungen einlösen und einen Großteil der Kontoverwaltung erledigen können. Samsung will damit nicht nur eine weitere Finanzdienstleistung anbieten, sondern zugleich die Nutzung der eigenen Wallet stärken.

Bis zu fünf Prozent Rückvergütung

Der wichtigste Anreiz ist das gestaffelte Cashback-System. Für qualifizierte Einkäufe direkt bei Samsung erhalten Karteninhaber fünf Prozent zurück. Beim Bezahlen über Samsung Wallet gibt es drei Prozent, ausgewählte Streamingdienste wie Netflix, Disney+ und Spotify bringen zwei Prozent. Alle übrigen Einkäufe werden mit einem Prozent vergütet.

Neukunden können zudem 200 Dollar Bonus erhalten, wenn sie innerhalb der ersten 90 Tage mindestens 2.000 Dollar mit der Karte umsetzen. Eine Jahresgebühr wird nicht verlangt.

Samsung orientiert sich an der Apple Card

Konzept und Präsentation erinnern deutlich an die Apple Card. Auch Apple verbindet seine Kreditkarte eng mit der Wallet-App und bietet eine physische Metallkarte sowie tägliche Rückvergütungen an. Die Apple Card zahlt bei Apple-Einkäufen und ausgewählten Partnern bis zu drei Prozent, bei allgemeinen Zahlungen über Apple Pay zwei Prozent und bei Nutzung der physischen Karte ein Prozent.

Samsung liegt mit fünf Prozent für Käufe im eigenen Ökosystem somit zunächst vorn. Der höhere Wert dürfte allerdings vor allem dazu dienen, Kunden enger an Galaxy-Smartphones, Fernseher, Haushaltsgeräte und weitere Samsung-Produkte zu binden.

Apple hatte Anfang des Jahres angekündigt, die Ausgabe seiner Kreditkarte von Goldman Sachs zu Chase zu verlagern. Der Übergang soll voraussichtlich rund zwei Jahre dauern. Mastercard bleibt weiterhin für das Zahlungsnetzwerk verantwortlich.

Nur in den USA verfügbar

Wie die Apple Card ist auch die Samsung Galaxy Card zunächst ein rein amerikanisches Angebot. Ein Start in Deutschland oder anderen europäischen Ländern wurde nicht angekündigt. Samsung deutet die Zusammenarbeit mit Barclays allerdings als langfristige Partnerschaft an, aus der künftig weitere Finanzprodukte entstehen könnten.