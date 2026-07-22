LG lässt Amazon Prime Video die Bildeinstellungen vorgeben

LG nimmt den heutigen Streaming-Start von „Masters of the Universe“ zum Anlass, einen neuen Bildmodus für ausgewählte OLED-Fernseher einzuführen. Der sogenannte „Creator Original Picture Mode“ soll Filme automatisch mit Einstellungen wiedergeben, die den Vorgaben des jeweiligen Studios entsprechen.

Über den Start des neuen He-Man-Films bei Prime Video haben wir bereits zu Wochenbeginn berichtet. LG begleitet die Veröffentlichung nun mit einer engeren Verzahnung zwischen dem Streamingdienst und seinen aktuellen Fernsehgeräten.

Prime Video gibt Bildparameter vor

Anders als klassische, fest definierte Bildprofile kann der Inhaltsanbieter beim „Creator Original Picture Mode“ einzelne Parameter über eine Programmierschnittstelle vorgeben. Dazu zählen laut LG unter anderem Schattendetails, Farbabgleich und Rauschunterdrückung.

Der Fernseher übernimmt diese Einstellungen automatisch, sobald ein entsprechend vorbereiteter Inhalt abgespielt wird. LG sieht die Funktion als Weiterentwicklung des bekannten Filmmaker Mode. Dieser deaktiviert vor allem nachträgliche Bildverbesserungen wie übermäßige Schärfung und Bewegungsglättung, arbeitet jedoch grundsätzlich mit den gleichen Vorgaben für unterschiedliche Filme.

Der neue Ansatz erlaubt dagegen individuelle Einstellungen für einzelne Produktionen. Ob Studios diese Möglichkeit künftig regelmäßig nutzen oder es zunächst bei ausgewählten Werbepartnerschaften bleibt, muss sich allerdings noch zeigen.

Nur für aktuelle OLED-evo-Modelle

Zum Start ist der neue Modus ausschließlich für die 2026er OLED-evo-Baureihen W6, G6 und C6 mit webOS 26 vorgesehen. LG will das benötigte Firmware-Update voraussichtlich Ende Juli ausliefern.

Ältere Fernseher erhalten den Bildmodus nicht. Sie profitieren lediglich von einer begleitenden Sprachaktion, die LG für Smart-TVs der Modelljahre 2020 bis 2026 bereitstellt.

„Ich habe die Macht“ startet die Suche

Wer „Ich habe die Macht“ oder alternativ „Ich habe die Kraft“ in das Mikrofon einer kompatiblen Magic Remote spricht, soll direkt zu „Masters of the Universe“ und den dazugehörigen Prime-Video-Inhalten gelangen.

Auf neueren Geräten werden die Treffer im AI Concierge angezeigt, ältere Modelle greifen auf die bisherige Sprachsuche zurück. Voraussetzung ist jeweils eine Magic Remote mit integriertem Mikrofon.

„Masters of the Universe“ ist seit heute weltweit bei Prime Video verfügbar. Der Live-Action-Film zeigt Nicholas Galitzine als Prinz Adam beziehungsweise He-Man. An seiner Seite sind unter anderem Camila Mendes, Idris Elba und Jared Leto zu sehen.