„Ich habe die Macht“
LG lässt Amazon Prime Video die Bildeinstellungen vorgeben
LG nimmt den heutigen Streaming-Start von „Masters of the Universe“ zum Anlass, einen neuen Bildmodus für ausgewählte OLED-Fernseher einzuführen. Der sogenannte „Creator Original Picture Mode“ soll Filme automatisch mit Einstellungen wiedergeben, die den Vorgaben des jeweiligen Studios entsprechen.
Über den Start des neuen He-Man-Films bei Prime Video haben wir bereits zu Wochenbeginn berichtet. LG begleitet die Veröffentlichung nun mit einer engeren Verzahnung zwischen dem Streamingdienst und seinen aktuellen Fernsehgeräten.
Prime Video gibt Bildparameter vor
Anders als klassische, fest definierte Bildprofile kann der Inhaltsanbieter beim „Creator Original Picture Mode“ einzelne Parameter über eine Programmierschnittstelle vorgeben. Dazu zählen laut LG unter anderem Schattendetails, Farbabgleich und Rauschunterdrückung.
Der Fernseher übernimmt diese Einstellungen automatisch, sobald ein entsprechend vorbereiteter Inhalt abgespielt wird. LG sieht die Funktion als Weiterentwicklung des bekannten Filmmaker Mode. Dieser deaktiviert vor allem nachträgliche Bildverbesserungen wie übermäßige Schärfung und Bewegungsglättung, arbeitet jedoch grundsätzlich mit den gleichen Vorgaben für unterschiedliche Filme.
Der neue Ansatz erlaubt dagegen individuelle Einstellungen für einzelne Produktionen. Ob Studios diese Möglichkeit künftig regelmäßig nutzen oder es zunächst bei ausgewählten Werbepartnerschaften bleibt, muss sich allerdings noch zeigen.
Nur für aktuelle OLED-evo-Modelle
Zum Start ist der neue Modus ausschließlich für die 2026er OLED-evo-Baureihen W6, G6 und C6 mit webOS 26 vorgesehen. LG will das benötigte Firmware-Update voraussichtlich Ende Juli ausliefern.
Ältere Fernseher erhalten den Bildmodus nicht. Sie profitieren lediglich von einer begleitenden Sprachaktion, die LG für Smart-TVs der Modelljahre 2020 bis 2026 bereitstellt.
„Ich habe die Macht“ startet die Suche
Wer „Ich habe die Macht“ oder alternativ „Ich habe die Kraft“ in das Mikrofon einer kompatiblen Magic Remote spricht, soll direkt zu „Masters of the Universe“ und den dazugehörigen Prime-Video-Inhalten gelangen.
Auf neueren Geräten werden die Treffer im AI Concierge angezeigt, ältere Modelle greifen auf die bisherige Sprachsuche zurück. Voraussetzung ist jeweils eine Magic Remote mit integriertem Mikrofon.
„Masters of the Universe“ ist seit heute weltweit bei Prime Video verfügbar. Der Live-Action-Film zeigt Nicholas Galitzine als Prinz Adam beziehungsweise He-Man. An seiner Seite sind unter anderem Camila Mendes, Idris Elba und Jared Leto zu sehen.
Es gibt so extrem viele Gründe, Displays niemals auch nur im Entferntesten Internetzugang zu gewähren.
Sehe ich auch so. Verwende nur das Apple TV, da dort mein Vertrauen liegt. Mein aktueller TV hat burn-in, dessen Ursache ich nicht nachvollziehen kann und habe entsprechend die Garantie bemüht. Pixel refresher, permanente Stromversorgung, alles sichergestellt. Aber warum schriebe ich das jetzt hier? Der Hersteller behauptet, dass mit einer Internetverbindung das nicht passiert wäre, da so die Firmware mit Verbesserungen aufs Gerät gekommen wären. Man versucht den Anspruch auf Garantie damit zu erschlagen. Dabei brauche ich nicht mal Garantie, da das Gerät nicht mal elf Monate alt ist.
Warum bist du dann an den Hersteller gegangen, wenn du noch Gewährleistung hast? Der Händler ist in diesem Fall dein Ansprechpartner. Kannst nur hoffen, dass der Hersteller noch keine Leistung erbracht hat, denn sonst erlischt die Gewährleistungspflicht des Händlers.
@Hotshot
Ich habe direkt bei einem Angebot beim Hersteller gekauft.
Warum diese überflüssigen Verschlimmbesserungen überhaupt auf den TV-Geräten aktiv ist, unverständlich.
Es gibt doch den filmmaker Mode. Und das soll doch genau das machen. Wieso wieder so eine Sonderlocke…
Und unter windows installiert dir der LG Monitor adware…
Soweit kommt es noch, mein TV bleibt unangetastet!
Die Idee ist tatsächlich sehr gut, wenn das Display sauber funktioniert, und die Farbtreue grundsätzlich gut ist.
Aber: LG ist wegen des Geschäftsgebarens bei mir raus.
Welches Geschäftsgebaren?
Werbung ungefragt ausgeben.. man hat ja noch nicht genug Werbung.. ist für mich viel zu Aggresiv