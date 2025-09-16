Remind Me Faster 6.0: Erinnerungen-App jetzt auch für den Mac

Die App Remind Me Faster hat sich seit ihrer Einführung als Werkzeug für Nutzer etabliert, die Erinnerungen lieber manuell eintragen statt per Sprachbefehl über Siri. Schon früh bot sie eine einfache Oberfläche, die nur die wichtigsten Eingaben erforderte.

Statt sich durch Menüs der iOS-Erinnerungen-App zu navigieren, konnten Aufgaben mit wenigen Schritten erstellt werden. Vordefinierte Zeiten wie 9 Uhr, 12 Uhr oder 18 Uhr erleichterten den Eintrag, ebenso wie die Möglichkeit, Erinnerungen nach einer Stunde oder am nächsten Tag zu setzen.

Später kamen Zusatzfunktionen hinzu, etwa die Integration ins Teilen-Menü von iOS oder eine Anzeige ungespeicherter Erinnerungen auf dem Sperrbildschirm. Mit Version 5.0 wurden außerdem die Animationen verbessert und die Auswahl von Datum und Uhrzeit optimiert.

Neue App-Version mit Mac-Unterstützung

Mit der jetzt veröffentlichten Version 6.0 geht die App über das iPhone hinaus. Neben einem überarbeiteten Design im sogenannten Liquid Glass Stil gibt es nun auch eine eigenständige Mac-App. Diese wurde besonders für eine tastaturorientierte Bedienung angepasst und bringt ein optimiertes Layout mit. Damit lassen sich Erinnerungen nicht nur unterwegs, sondern auch direkt am Schreibtisch schneller erfassen.

Erweiterte Eingabemöglichkeiten

Auch bei den Funktionen hat sich einiges getan. Neu ist die Option, jede Erinnerung automatisch für den aktuellen Tag einzutragen. Diese Einstellung kann pro Liste aktiviert werden und soll verhindern, dass Aufgaben ohne Termin bleiben. Darüber hinaus unterstützt die Eingabe in natürlicher Sprache nun auch wiederkehrende Erinnerungen. Nutzer können Formulierungen wie „täglich“, „an Wochentagen“ oder „alle zwei Wochen“ verwenden. Diese Funktion arbeitet auch in deutscher und französischer Sprache.

Zudem wurde die Erweiterung für das Teilen-Menü verbessert, sodass Links aus verschiedenen Apps zuverlässiger übernommen und formatiert werden. Damit entwickelt sich Remind Me Faster zunehmend von einer reinen iPhone-App zu einem plattformübergreifenden Schnelleingabe-Werkzeug für Erinnerungen.

Die Universal-App ist kostenlos erhältlich, einzelne Funktionen werden jedoch erst durch einen In-App-Kauf freigeschaltet.